Автокриминалист предупредил об афере с «треугольником» при продаже машины

Среди мошенников в России набирает оборот схема обмана при продаже автомобиля, когда преступник выступает в роли прокладки и одновременно обманывает и продавца, и покупателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
«Часто встречаются схемы с так называемым треугольником, когда посредник копирует реальное объявление о продаже машины и размещает его на другом сайте с занижением цены. Таким образом он находит покупателя и ведет с ним переговоры, представляясь реальным продавцом, а с автовладельцем посредник-прокладка ведет переговоры как покупатель», — рассказал Шелков.
Далее мошенник договаривается о встрече с покупателем и говорит ему, что машину покажет водитель или друг, а все расчеты пройдут путем перечисления денег на карту.
«Продавцу он говорит, что к нему приедет его представитель, который подпишет все документы и заберет машину, но оплату он сам произведет на карту продавца. Таким образом, в момент подписания договора купли-продажи прокладка получает деньги от покупателя на свою карту и пропадает», — объяснил автокриминалист.