Автокриминалист предупредил об афере с «треугольником» при продаже машины

«Продавцу он говорит, что к нему приедет его представитель, который подпишет все документы и заберет машину, но оплату он сам произведет на карту продавца. Таким образом, в момент подписания договора купли-продажи прокладка получает деньги от покупателя на свою карту и пропадает», — объяснил автокриминалист.