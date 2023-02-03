Калининградский завод «Автотор» начал сборку седанов Kaiyi E5

Завод «Автотор» начал сборку седанов модели Kaiyi E5, данным брендом владеет китайская компания Chery Automobile. Машины собирают на производственной площадке в Калининграде, где ранее выпускали южнокорейские модели Hyundai и Kia.

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На калининградском предприятии «Автотор» запустили новый проект по сборке современного автомобиля марки Kaiyi компании Chery Automobile. Ранее машина именовалась Cowin. Названый представитель С-сегмента привлечёт внимание российских автолюбителей современным дизайном.

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Компания Chery владеет 49% акций производственного предприятия Yibin Kaiyi (Cowin) Automobile Co. и отвечает за техническую составляющую всех моделей данной структуры.

Дебют седана Kaiyi E5 состоялся в КНР 1,5 года назад. Машина является возрождённым автомобилем Chery Arrizo 7. Его выпускали с 2013 по 2019 годы и, в частности, поставляли в РФ. Недавно китайский производитель принял решение возродить данную модель. Её полностью переработали, включая дизайн кузова и оформление салона.

Автомобиль по своим габаритам схож с южнокорейскими Hyundai Elantra, Kia Cerato и китайским Omoda S5. Длина Kaiyi E5 составляет 4666 мм, высота – 1483 мм, ширина – 1825 мм, межосевое расстояние не превышает 2700 мм.

Седан названой модели в Поднебесной выпускается с турбированным двигателем с рабочей камерой 1,5 л. ДВС имеет мощность 156 л. с. при 230 Н•м крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 5-скоростная механическая КПП, предусмотрен и бесступенчатый вариатор. Подвеска у машины независимая, типа «Макферсон».

Полные технические характеристики автомобиля Kaiyi E5 российской сборки раскроют позднее, то же касается комплектаций и цен. К дилерам серийные машины начнут поступать в конце первого квартала нынешнего года.

На рынке Поднебесной седан Kaiyi в версии Xuandu стоит 68-94 тысяч юаней (698-967 тысяч рублей по актуальному курсу), в зависимости от комплектации. В России данную модель могут предложить за 1,5-1,6 млн рублей.