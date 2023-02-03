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2 часа назад

Калининградский завод «Автотор» начал сборку седанов Kaiyi E5

Car.ru

Завод «Автотор» начал сборку седанов модели Kaiyi E5, данным брендом владеет китайская компания Chery Automobile. Машины собирают на производственной площадке в Калининграде, где ранее выпускали южнокорейские модели Hyundai и Kia.

Калининградский завод «Автотор» начал сборку седанов Kaiyi E5
Фото: Car.ruCar.ru

На калининградском предприятии «Автотор» запустили новый проект по сборке современного автомобиля марки Kaiyi компании Chery Automobile. Ранее машина именовалась Cowin. Названый представитель С-сегмента привлечёт внимание российских автолюбителей современным дизайном.

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Компания Chery владеет 49% акций производственного предприятия Yibin Kaiyi (Cowin) Automobile Co. и отвечает за техническую составляющую всех моделей данной структуры.

Дебют седана Kaiyi E5 состоялся в КНР 1,5 года назад. Машина является возрождённым автомобилем Chery Arrizo 7. Его выпускали с 2013 по 2019 годы и, в частности, поставляли в РФ. Недавно китайский производитель принял решение возродить данную модель. Её полностью переработали, включая дизайн кузова и оформление салона.

Автомобиль по своим габаритам схож с южнокорейскими Hyundai Elantra, Kia Cerato и китайским Omoda S5. Длина Kaiyi E5 составляет 4666 мм, высота – 1483 мм, ширина – 1825 мм, межосевое расстояние не превышает 2700 мм.

Седан названой модели в Поднебесной выпускается с турбированным двигателем с рабочей камерой 1,5 л. ДВС имеет мощность 156 л. с. при 230 Н•м крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 5-скоростная механическая КПП, предусмотрен и бесступенчатый вариатор. Подвеска у машины независимая, типа «Макферсон».

Полные технические характеристики автомобиля Kaiyi E5 российской сборки раскроют позднее, то же касается комплектаций и цен. К дилерам серийные машины начнут поступать в конце первого квартала нынешнего года.

На рынке Поднебесной седан Kaiyi в версии Xuandu стоит 68-94 тысяч юаней (698-967 тысяч рублей по актуальному курсу), в зависимости от комплектации. В России данную модель могут предложить за 1,5-1,6 млн рублей.

Выпуск автомобилей Kaiyi ведётся пока методом крупноузловой сборки. Машинокомплекты поступают из Китая. Второй этап реализации совместного проекта предусматривает переход на полный производственный цикл, включая сварочные работы и покраску кузовов. Соответствующее оборудование у завода «Автотор» имеется, его ранее использовали для выпуска корейских автомобилей.

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