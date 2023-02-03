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1 час назад

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России

Мир24

Рейтинг самых угоняемых в России автомобилей возглавили корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento, а также японский Mitsubishi Outlander, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экспертов страховой компании «Согласие».

«Частота угонов Hyundai Tucson составила самый высокий показатель – 0,43%. Mitsubishi Outlander – 0,17%, Kia Sorento – 0,14%. Далее следуют Hyundai Creta (0,09%), Honda CR-V (0,07%), Renault Sandero (0,08%) и Kia Ceed (0,06%)», – отметили эксперты.

Согласно их данным, угонщики не обходят вниманием также Kia Rio, Toyota Camry и Renault Duster, их показатели – 0,04% и по 0,03% соответственно.

Уточняется, что частота угонов рассчитывается как число угонов в 2022 году у страхователей по автокаско с автомобилем определенной марки и модели, деленное на число полисов автокаско на эту же марку и модель, оформленных в этом году.

В страховой компании отметили, что машины марок Hyundai и Kia – традиционные лидеры рейтинга последних лет. Они составляют серьезную долю в российском автопарке легковушек, что ведет к востребованности на черных рынках сбыта запчастей и разборках.

Наиболее популярными у угонщиков стали автомобили черного (28%), белого (27%) и серого (19%) цвета. При этом синие и коричневые машины угоняли в 8,2% случаев, красные – в 5,5%, серебристые и бежевые – в 2,8%.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на автомобильные алкозамки, который устанавливает общие технические требования к составу, функциональности, безопасности, алгоритмам работы устройства для разных категорий машин. Алкозамки призваны определять наличие и концентрацию паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе.

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