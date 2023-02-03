Как защитить от грязи камеру заднего вида

Камера заднего вида стала одним из незаменимых помощников в автомобиле. В наших климатических условиях достаточно трудно держать камеру в чистоте, и в случае ее загрязнения линзу приходится постоянно протирать.
Зеркала и парктроник спасают не всегда. В зеркале можно не заметить маленький столб и остановиться только после "характерного хруста", повредив лакокрасочное покрытие автомобиля, а в случае с парктроником загрязнение или обледенение может привести к некорректной работе системы.
Далеко не все новые, а тем более старые автомобили оснащены специальной системой, которая может очищать камеру. Безусловно, можно оборудовать свою машину такой системой. Однако такой способ может встать в "копеечку" в случае установки в автосервисе, а если устанавливать своими руками, есть вероятность повредить кузов авто при монтаже деталей.
Однако есть простой, недорогой и доступный каждому автолюбителю способ. Он не потребует большого количества времени, денег или специальных навыков.
Обеспечить защиту от грязи можно при помощи силиконового масла. Изначально камеру нужно протереть обычной мягкой тканью. Для того чтобы не остались разводы, можно использовать обезжириватель. Затем необходимо нанести небольшое количество силиконового масла на мягкую тряпку и аккуратно обработать им объектив камеры. Буквально за пять минут масло полностью высохнет и будет защищать линзу от прилипания грязи и снега. Одной обработки может хватить на несколько дней, сообщается на канале Lada Granta в "Дзен".