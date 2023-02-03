Как защитить от грязи камеру заднего вида

Камера заднего вида стала одним из незаменимых помощников в автомобиле. В наших климатических условиях достаточно трудно держать камеру в чистоте, и в случае ее загрязнения линзу приходится постоянно протирать.

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Зеркала и парктроник спасают не всегда. В зеркале можно не заметить маленький столб и остановиться только после "характерного хруста", повредив лакокрасочное покрытие автомобиля, а в случае с парктроником загрязнение или обледенение может привести к некорректной работе системы.

Далеко не все новые, а тем более старые автомобили оснащены специальной системой, которая может очищать камеру. Безусловно, можно оборудовать свою машину такой системой. Однако такой способ может встать в "копеечку" в случае установки в автосервисе, а если устанавливать своими руками, есть вероятность повредить кузов авто при монтаже деталей.

Однако есть простой, недорогой и доступный каждому автолюбителю способ. Он не потребует большого количества времени, денег или специальных навыков.