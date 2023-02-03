Эксперт: «Авторынок становится совершенно неадекватным»

Торговля подержанными легковушками в РФ потихоньку замирает, так как объёмы предложения не поспевают за спросом. По сути, продавать и нечего, и незачем. Хороший автомобиль, почти как в советские времена, становится ценнейшим активом, с которым люди просто так расставаться не готовы. Обмен «хорошего на новое», когда от трёхлетней иномарки избавлялись и шли в салон официального дилера за пахнущим краской автомобилем, больше не актуален. В том числе и потому, что денег на это нет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Согласно данным агентства «Автостат» за 2022 год граждане России приобрели 4,9 млн. подержанных автомобилей, что на 19% меньше, чем годом ранее. В эту цифру входит и около 200 тысяч «праворулек», которые завезли из Японии на Дальний Восток. Но это – капля в море. Сколько притащили из Европы точно неизвестно, есть оценки, что не более 15-20 тысяч.

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Итого в лучшем случае около 220 тысяч – менее 5% от объёма реализации подержанных авто. То есть ни о чём – в четыре раза меньше, чем рынок потерял по продажам новых машин в прошлом году.

«У нас вторичный рынок жил за счет первичного. В год покупалось – в хорошие годы – до 3 млн. машин. В плохие годы продавали 1,6 млн. штук. И только прошлый год был очень-очень плохой: чуть больше 600 тысяч. Знаете, что такое 600 тысяч? Это уровень 1974 года! Парк стареет стремительно – с 2014-го он постарел на три года. Средний возраст машин в 2014-м был 10,8 года. Сейчас – почти 15 лет», – объясняет партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

На новые у людей денег просто нет, с нынешними ценами не по карману даже новая «Лада», которая теперь вроде как государственная. Впрочем, «АвтоВАЗ» со своими мизерными объёмами производства и весьма условным качеством альтернативой импорту и не является.

Самая популярная на вторичном рынке иномарка – Ford Focus. Причём наиболее востребованы авто второго поколения, по соотношению цена-качество они выгоднее всего. Да и их просто очень много, ведь именно на данную модификацию пришёлся пик продаж Ford в России. Запчастей-аналогов много, хватает и «разборок», где торгуют подержанными деталями и агрегатами. Третье поколение более дорогое и его мало. Напомним, что компания покинула российский рынок легковых автомобилей ещё в 2019 году.

Ценники на более-менее приличные Ford Focus II (рестайлинг) начинаются от 350-400 тысяч рублей, а там уж как повезёт. Что любопытно, от пробега и технического состояния ценник практически не зависит, главный аргумент – «хотелка» продавца.

Месяц на месяц не приходится, так, в декабре 2022-го Ford обогнала Toyota – перед Новым годом в порты завели какое-то рекордное количество «праворулек». Большую их часть тут же погрузили на автовозы, которые поехали в направлении европейский части РФ. Так как здесь ситуация с выбором каждый день только ухудшается. Прогнозы, увы, неутешительные.

«Рост объемов импорта подержанных машин через Владивосток продолжится. Внутреннее производство полностью спрос не удовлетворит, а снижение покупательной способности будет стимулировать спрос на автомобили с пробегом. Общий объем импорта в 2023 году будет на уровне до 250-300 тысяч машин», – прогнозирует руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

Самая продаваемая на Дальнем Востоке модель Toyota – Corolla (Corolla Fielder). Ценники внушают. 10-12-летняя машинка «только из Японии» обойдётся от 600 тысяч рублей, причём ни о каком торге речи тут нет. Владивосток становится очень дорогим городом в плане приобретения подержанного авто. И очень странным...

«Авторынок становится совершенно неадекватным – как по ценам, так по продавцам и по тому, что пытаются впарить. По сути, всё, что творится в России, нужно в книгу рекордов Гиннесса заносить. Цены порой отличаются в 5-10 раз от тех, что в других странах запрашивают на аналогичные по возрасту и состоянию машины. За откровенный хлам хотят несметные деньги. Хотя это и не означает, что невозможно найти хороший вариант. Можно, причём порой очень недорого», – говорит специалист по подборке подержанных автомобилей Артём.

Хороший вариант – в 99% случаем это когда человеку нужно срочно отдавать долги. Учитывая близкий к критическому уровень закредитованности населения интересные варианты появляются с должной регулярностью, тут главное – не зевать. И успеть первыми, до того, как машинку перехватят перекупщики, коих нынче опять развелось дикое количество.

«Нужно срочно закрыть ипотеку, поэтому машину выставил на продажу, минус 20% к среднерыночному ценнику, который явно сильно завышен. Да, очень жалко, но нужно. Готов ещё немного подвинуться, как говорится, реальному покупателю хороший торг у капота. Кто приедет – перекуп или нет – мне всё равно. Деньги на бочку, и кто не успел, тот опоздал», – объясняет обладатель американского пикапа Михаил.

Поэтому цены очень разные, но в целом они действительно выросли. Если смотреть по уровню предложения, то означенные «Автостатом» плюс 30% в 2021 году вроде как налицо. К примеру, за «Волгу» ГАЗ-31029 ушатанности выше средней теперь просят от 60 тысяч рублей, что-то поприличней – уже от 100-150 тысяч рублей. Пару лет назад то же самое было проблематично продать и за десяток тысяч рублей. Очень часто отдавали в дар знакомым, лишь бы освободить гараж.

Или вот так: рестайлинговые Mitsubishi Pajero Sport II, которые год с небольшим назад стоили около 1,2 млн рублей, сейчас продаются за 1,6 – 2 млн рублей.

По сути, это два «полюса»: с одной стороны откровенные «помойки», с другой – приличный внедорожник, который до недавнего времени был более-менее «народным». Тем не менее, и то и другое покупают мало. Денег у людей нет.

Кстати, помимо Mitsubishi Pajero Sport на российских дорогах появились и Mitsubishi Challenger – это то же самое, но для рынков других стран. Повезли уже и их, так как официальных поставок Pajero Sport в Россию больше нет. Ничего нет.

В среднем же народ пересаживается на «девяточки», самая популярная на вторичном рынке машина – ВАЗ-2114. Цены тоже очень разные, но без 150-170 тысяч рублей в кармане о чём-то относительно целом лучше даже и не мечтать. И то вам достанется нечто переваренное-перекрашенное – последняя Lada Samara сошла с конвейера 24 декабря 2013 года.

Если подытожить все означенные тенденции, то картина вырисовывается более чем грустная. Всем нам светят «праворульки», старенькие латанные-перелатанные «народные» иномарки компакт-класса и не менее побитые жизнью нашемарки. Каких-то прорывов в плане импортозамещения не ожидается, в Тольятти озабочены лишь электромобилями и иными глобальными прожектами, а больше у нас ничего и нет. «Отвёрточные» производства остановлены, перспектив возобновления сборки нет, равно как нет и планов по возрождению российского автопрома как такового.

Ситуация стремительно скатывается в 90-е годы, только сейчас всё ещё хуже. Тогда «АвтоВАЗ» работал в три смены, ГАЗ тоже, отечественные машины производились и покупались. Причём их делали полностью из местных комплектующих! Да, техника была так себе, впрочем, сейчас ничуть не лучше.

Например, в 1995 году в России было произведено 835 тысяч легковых автомобилей, были и новинки. Как раз тогда на конвейер встали ВАЗ-2110 и пятидверная «Нива» ВАЗ-2131. Для контраста: в 2022 году «АвтоВАЗ» произвёл 126 тысяч авто, ГАЗ – ни одной, УАЗ – 21 тысячу. Просуммировать можно самостоятельно. Всевозможные «сборочные производства», которые ныне окончательно закрыты, не учитываются. Во-первых, их больше нет, во-вторых, это не производства.