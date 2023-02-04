На рынке России в скором времени появится новый седан. Речь идет о модели Kaiyi E5, стоимость которой была недавно раскрыта.

Фото: kaiyi-auto.ru kaiyi-auto.ru

На производственной площадке в Калининграде приступили к сборке новых автомобилей модели Kaiyi E5. Транспортные средства будут продаваться на рынке России. Несмотря на то, что модель имеет китайскую родословную, сборка будет проводиться на территории РФ. По предварительной информации, оценивается модель в 1 000 000 рублей, что относит ее к категории бюджетных.

Ранее седан Kaiyi не продавался на рынке России. Сейчас есть некоторые подробности о его оснащении. Так, в качестве силового агрегата будет использоваться двигатель рабочим объемом 1,5 литра. Его производительность составляет 147 л.с. Работает силовой агрегат в паре с вариаторной КПП с имитацией 9 фиксированных передач. Приступить к продажам нового седана дилерские центры должны уже в марте 2023 года.

Известно, что иномарка с китайским происхождением была максимально адаптирована под условия эксплуатации в России. Так, автомобиль получил подогрев кресел и зеркал заднего вида. Кроме того, кузов транспортного средства прошел дополнительную обработку против ржавчины.

Уже летом линейка бренда Kaiyi в России будет расширена. В нее включат паркетники X3 и X3 Pro. На автомобильном заводе в Калининграде сообщили, что существует план по сборке новых автомобилей. Так, за 12 месяцев должны выпустить 100 000 машин. Новая модель уже привлекла внимание автомобилистов в России. Официальная стоимость новинки будет озвучена ближе к запуску продаж в дилерских центрах.