Код-граббер в корпусе Tetris упростил работу автоугонщиков

Около двух лет назад у угонщиков появился новый код-граббер, благодаря этому прибору сократилось число участников угона. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов.

«Сейчас наблюдается высокий спрос на корейские автомобили, особенно «паркетники», например, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Больше двух лет назад на криминальном рынке появился алгоритмический код-граббер, который позволяет открыть такой автомобиль очень быстро и без привлечения напарника. Такой прибор выполнен в корпусе игры Tetris», — рассказал Кондрашов.

По его словам, при использовании этого прибора злоумышленник дергает дверную ручку автомобиля с бесключевым доступом, чтобы произошел запрос сигнала от ключа, прибор записывает 3-4 запроса, и в течение максимум минуты граббер подбирает рабочий сигнал от имени ключа.

До его появления корейские автомобили угоняли с помощью ретранслятора сигнала, с участием двух человек, когда сигнал от ключа автомобиля передавался на дальние расстояния. Для этого один из злоумышленников ловил его около квартиры или, преследуя автовладельца в торговом центре, уточнил эксперт.

«Воспрепятствовать такому угону можно, если переложить функцию авторизации автовладельца с штатного ключа на метку, защищенную от ретрансляции и подмены. В охранном комплексе необходимо сделать функцию блокировки радиоканала», — посоветовал Кондрашов.