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30 минут назад

Эксперт Кондрашов рассказал, что код-граббер в корпусе Tetris упростил работу автоугонщиков

Газета.Ru

Около двух лет назад у угонщиков появился новый код-граббер, благодаря этому прибору сократилось число участников угона. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов.

Код-граббер в корпусе Tetris упростил работу автоугонщиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Сейчас наблюдается высокий спрос на корейские автомобили, особенно «паркетники», например, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Больше двух лет назад на криминальном рынке появился алгоритмический код-граббер, который позволяет открыть такой автомобиль очень быстро и без привлечения напарника. Такой прибор выполнен в корпусе игры Tetris», — рассказал Кондрашов.

По его словам, при использовании этого прибора злоумышленник дергает дверную ручку автомобиля с бесключевым доступом, чтобы произошел запрос сигнала от ключа, прибор записывает 3-4 запроса, и в течение максимум минуты граббер подбирает рабочий сигнал от имени ключа.

До его появления корейские автомобили угоняли с помощью ретранслятора сигнала, с участием двух человек, когда сигнал от ключа автомобиля передавался на дальние расстояния. Для этого один из злоумышленников ловил его около квартиры или, преследуя автовладельца в торговом центре, уточнил эксперт.

«Воспрепятствовать такому угону можно, если переложить функцию авторизации автовладельца с штатного ключа на метку, защищенную от ретрансляции и подмены. В охранном комплексе необходимо сделать функцию блокировки радиоканала», — посоветовал Кондрашов.

В случае отсутствия около машины такой метки штатный ключ перестает работать, даже если он украден или изготовлен злоумышленниками, пояснил он.

Автоэксперт,Kia Sorento,Hyundai Santa Fe,Hyundai,Kia,Андрей Кондрашов,
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