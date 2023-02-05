Автоэксперт рассказал россиянам, как снизить расход топлива

«Расход горючего зависит от многих факторов, и один из них – давление воздуха в колесах. Спущенная шина больше сопротивляется качению, и чтобы его преодолеть, силовой установке приходится прилагать больше работы, что повышает потребление топлива», – передает слова Пшенина «Тарантас.ньюс».

По словам эксперта, если перед водителем стоит цель сэкономить, то он может уточнить, какое давление в колесах его автомобиля, а затем сравнить это давление с рекомендуемыми параметрами. В случае если фактическое значение ниже рекомендуемого, его нужно увеличить: это позволит снизить расход топлива. Пшенин добавил, что проверять давление каждый день не стоит, достаточно будет сверять раз в месяц. Не лишним будет проверить давление при сильном похолодании или перед далекой поездкой.