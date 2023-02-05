Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
3 часа назад

Автоэксперт рассказал россиянам, как снизить расход топлива

РИА "ФедералПресс"

Эксперт журнала «За рулем» Владимир Пшенин поделился лайфхаком о том, как снизить расход топлива при эксплуатации автомобиля.

Автоэксперт рассказал россиянам, как снизить расход топлива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Расход горючего зависит от многих факторов, и один из них – давление воздуха в колесах. Спущенная шина больше сопротивляется качению, и чтобы его преодолеть, силовой установке приходится прилагать больше работы, что повышает потребление топлива», – передает слова Пшенина «Тарантас.ньюс».

По словам эксперта, если перед водителем стоит цель сэкономить, то он может уточнить, какое давление в колесах его автомобиля, а затем сравнить это давление с рекомендуемыми параметрами. В случае если фактическое значение ниже рекомендуемого, его нужно увеличить: это позволит снизить расход топлива. Пшенин добавил, что проверять давление каждый день не стоит, достаточно будет сверять раз в месяц. Не лишним будет проверить давление при сильном похолодании или перед далекой поездкой.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие машины автосалоны могут предложить по доступной цене уже сейчас.

Автоэксперт,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители