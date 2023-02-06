Топ моделей праворульных автомобилей с пробегом в России

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей "Автотека" проанализировали (исследование есть в распоряжении "Российской газеты") данные о запросах истории праворульных автомобилей с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года и выяснили, какие бренды и модели являются наиболее ходовыми в данном сегменте рынка авто с пробегом. Примечательно, что топ-10 самых распространенных брендов праворульных автомобилей с пробегом за последние полгода в России представлен не только японскими производителями - в него также вошел американский Ford.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Илья Наймушин / РИА Новости

По данным экспертов, чаще всего отчеты по истории праворульных автомобилей заказывали в Краснодарском крае, Москве, Красноярском крае, Челябинской и Свердловской областях. В топ-10 регионов, в которых наиболее активно запрашивали историю праворульных авто в период с августа 2022 года по конец января 2023 года также вошли Новосибирская область, Омская область, Санкт-Петербург, Иркутская область и Башкортостан.

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"Наши данные свидетельствуют о том, что праворульные автомобили с пробегом активно эксплуатируются не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в других частях России. Географическая близость отдельных регионов РФ к странам, где распространены праворульные авто, уже на протяжении многих лет обеспечивает присутствие различных моделей таких автомобилей на российском рынке", - отмечают эксперты "Автотеки".

Праворульные авто: самые распространенные бренды на рынке автомобилей с пробегом в России - не только японские

На российском рынке авто с пробегом за последние полгода чаще всего интересовались праворульными автомобилями японского бренда Toyota. По праворульным автомобилям этого бренда в период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года пользователями было заказано больше отчетов, чем по праворульным авто других марок. На второй строчке рейтинга - Nissan, на третьей - Honda. Четвертое место занимает Mitsubishi, а пятое - Mazda.

В топ-10 брендов праворульных авто, чаще всего проверяемых через "Автотеку", вошли не только японские марки: на девятой строчке рейтинга - американский Ford.

Шестое место занимает, Subaru, седьмое - Suzuki восьмое - Daihatsu, а десятое - Isuzu.

Наиболее часто проверяемые модели праворульных автомобилей