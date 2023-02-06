Почему производители "заморозили" цены на автомобили

Вопреки многолетней традиции в 2023-м цены на большинство представленных в России автомобилей остались без изменений. Отчасти это обусловлено тем, что новые машины стали многим не по карману.
Автопроизводители отказались от традиционной для начала года индексации цен, которая обычно производится на величину инфляции и составляет порядка 3-4%. Так, за первый месяц 2023-го стоимость новых автомобилей выросла только у трех марок, причем изменение цен коснулось лишь некоторых моделей и даже отдельных комплектаций.
По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, незначительный рост цен на российском авторынке объясняется, в частности, тем, что в конце 2022 года ряд производителей уже увеличили ценники на свои автомобили.
"Все продавцы настолько часто делают коррекцию и аудит цен, что есть смысл отойти от базовых ожиданий - "как было ранее". Сейчас другой рынок и другие факторы, которые влияют на формирование цен", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
Впрочем, нынешняя "заморозка" цен на российском авторынке может быть связана с тем, что машины 2023 года выпуска находятся в пути и еще не поступили дилерам. Но основная причина заключается в том, что китайские автопроизводители сменили ценовую стратегию в нашей стране. Вместо обновления прайс-листов они изменяют размер скидок на свои модели, тем самым регулируя маржинальность продаж в зависимости от уровня спроса.
Согласно данным мониторинга сайта "Цена Авто", Haval увеличил цены кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x в топовой версии Tech Plus на 50 тыс. рублей. Changan повысил стоимость кроссовера Uni-K, который во всех комплектациях стал дороже на 120 тыс. рублей.
Что касается отечественных производителей, Ульяновский автозавод переписал прайс-листы сразу на несколько своих моделей: УАЗ "Хантер", "Патриот" и "Пикап" в базовых комплектациях подорожали на 30 тыс. рублей, а УАЗ "Профи" - на 30-78 тыс. рублей, в зависимости от модификации. А вот АвтоВАЗ отличился небольшим снижением стоимости внедорожника Lada Niva Legend в версии Luxe"22, которая стала дешевле на 8 тыс. рублей.
Как говорит директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский, следующее изменение цен на автомобили Lada, возможно, будет весной - всё зависит от того, как АвтоВАЗу удастся отработать вопрос с поставками комплектующих.
В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что рост цен на некоторые китайские машины обусловлен курсовой разницей юаня, который в декабре прошлого года подорожал на 20% по отношению к рублю, а это существенно.
Очевидно, что отказ от повышения цен в начале года вызван, в том числе отсутствием ажиотажного спроса на российском авторынке. Так, в январе 2023-го россияне приобрели 45,2 тыс. легковых машин - на 47% меньше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".
На этом фоне АвтоВАЗ увеличил реализацию на 9% до 17,6 тыс. автомобилей, а его рыночная доля составила 39%. Китайские производители почти сравнялись с ним по этому показателю, заняв в общей сложности 38% российского авторынка. При этом безусловное лидерство среди иномарок захватили Chery (5,5 тыс. шт., рост в 2 раза), Haval (4,1 тыс. шт., +45%) и Geely (3,5 тыс. шт., +96%).
Как рассказал Алексей Макаров, всплеск продаж АвтоВАЗа обусловлен отсутствием господдержки в конце прошлого года и ее возобновлением в январе 2023-го. В декабре покупатели просто замерли в ожидании лучших цен на автомобили Lada. И когда дождались, начали с удвоенным эффектом приобретать машины в кредит с использованием 20% поддержки от государства.
"Кроме того, покупатели расстались с иллюзией, что традиционные зарубежные бренды могут вернуться и пристально начали рассматривать новинки российского рынка. Которые, к слову сказать, ничем не хуже, а в большинстве случаев и лучше, чем многие модели ушедших производителей", - считает эксперт.
По мнению Дениса Решетникова, продажи новых автомобилей в текущем году будут зависеть, прежде всего, от наличия машин у дилеров, но здесь есть надежда на АвтоВАЗ, "Москвич", китайских производителей и их новинки. Также большую роль будет уровень доходов россиян, ведь при низких заработках покупателей рассчитывать на высокий спрос не приходится.