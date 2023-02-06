Почему производители "заморозили" цены на автомобили

Вопреки многолетней традиции в 2023-м цены на большинство представленных в России автомобилей остались без изменений. Отчасти это обусловлено тем, что новые машины стали многим не по карману.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

По старым ценам

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Автопроизводители отказались от традиционной для начала года индексации цен, которая обычно производится на величину инфляции и составляет порядка 3-4%. Так, за первый месяц 2023-го стоимость новых автомобилей выросла только у трех марок, причем изменение цен коснулось лишь некоторых моделей и даже отдельных комплектаций.

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, незначительный рост цен на российском авторынке объясняется, в частности, тем, что в конце 2022 года ряд производителей уже увеличили ценники на свои автомобили.

"Все продавцы настолько часто делают коррекцию и аудит цен, что есть смысл отойти от базовых ожиданий - "как было ранее". Сейчас другой рынок и другие факторы, которые влияют на формирование цен", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Впрочем, нынешняя "заморозка" цен на российском авторынке может быть связана с тем, что машины 2023 года выпуска находятся в пути и еще не поступили дилерам. Но основная причина заключается в том, что китайские автопроизводители сменили ценовую стратегию в нашей стране. Вместо обновления прайс-листов они изменяют размер скидок на свои модели, тем самым регулируя маржинальность продаж в зависимости от уровня спроса.

Согласно данным мониторинга сайта "Цена Авто", Haval увеличил цены кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x в топовой версии Tech Plus на 50 тыс. рублей. Changan повысил стоимость кроссовера Uni-K, который во всех комплектациях стал дороже на 120 тыс. рублей.

Что касается отечественных производителей, Ульяновский автозавод переписал прайс-листы сразу на несколько своих моделей: УАЗ "Хантер", "Патриот" и "Пикап" в базовых комплектациях подорожали на 30 тыс. рублей, а УАЗ "Профи" - на 30-78 тыс. рублей, в зависимости от модификации. А вот АвтоВАЗ отличился небольшим снижением стоимости внедорожника Lada Niva Legend в версии Luxe"22, которая стала дешевле на 8 тыс. рублей.

Как говорит директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский, следующее изменение цен на автомобили Lada, возможно, будет весной - всё зависит от того, как АвтоВАЗу удастся отработать вопрос с поставками комплектующих.

В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что рост цен на некоторые китайские машины обусловлен курсовой разницей юаня, который в декабре прошлого года подорожал на 20% по отношению к рублю, а это существенно.

Русский с китайцем

Очевидно, что отказ от повышения цен в начале года вызван, в том числе отсутствием ажиотажного спроса на российском авторынке. Так, в январе 2023-го россияне приобрели 45,2 тыс. легковых машин - на 47% меньше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

На этом фоне АвтоВАЗ увеличил реализацию на 9% до 17,6 тыс. автомобилей, а его рыночная доля составила 39%. Китайские производители почти сравнялись с ним по этому показателю, заняв в общей сложности 38% российского авторынка. При этом безусловное лидерство среди иномарок захватили Chery (5,5 тыс. шт., рост в 2 раза), Haval (4,1 тыс. шт., +45%) и Geely (3,5 тыс. шт., +96%).

Как рассказал Алексей Макаров, всплеск продаж АвтоВАЗа обусловлен отсутствием господдержки в конце прошлого года и ее возобновлением в январе 2023-го. В декабре покупатели просто замерли в ожидании лучших цен на автомобили Lada. И когда дождались, начали с удвоенным эффектом приобретать машины в кредит с использованием 20% поддержки от государства.

"Кроме того, покупатели расстались с иллюзией, что традиционные зарубежные бренды могут вернуться и пристально начали рассматривать новинки российского рынка. Которые, к слову сказать, ничем не хуже, а в большинстве случаев и лучше, чем многие модели ушедших производителей", - считает эксперт.