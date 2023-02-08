На российском рынке присутствует множество различных моделей автомобилей. Названы самые дешёвые из них. В перечень включили машины французского и российского производства, среди них – седаны и компактные внедорожники.

Перечень открывает Lada Granta. Данный компактный автомобиль минувшим летом получил упрощённую комплектацию, что отразилось на стоимости машины. Её можно купить в базовой версии за 678,3 тысячи рублей.

Под капотом седана расположен 8-клапанный мотор с рабочей камерой 1,6 л. В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая механическая КПП.

Далее отмечен внедорожник Lada Niva Legend. Данная модель ранее называлась «Нива», она по-прежнему очень популярна среди российских автолюбителей. Машина стала дешевле в январе 2023 года на 8000 рублей. За внедорожник в базовой комплектации Classic'22 нужно заплатить 800,9 тысячи рублей. В моторном отсеке установлен бензиновый 1,7-литровый силовой агрегат мощностью 83 л., сопряжённый с 5-скоростной механической КПП.

На третьей позиции находится ещё один представитель внедорожного класса – Lada Niva Travel. Данная «вазовская» модель является самой продаваемой в России среди SUV-сегмента.

Под капотом машины расположен двигатель потенциалом 80 л. с., объём камеры сгорания топлива составляет 1,7 л. Бензиновый мотор сопряжён с 5-скоростной «механикой».

Далее следует флагман концерна АвтоВАЗ – Lada Vesta. В дилерских центрах машину можно приобрести за 1,3 млн рублей. В моторном отсеке отечественного седана расположен силовой агрегат мощностью 106 л. с., объём рабочей камеры составляет 1,6 л.

В качестве трансмиссии используется классическая 5-скоростная механическая коробка переключения передач. В базовой версии имеются две фронтальные подушки безопасности.

В рейтинг самых дешёвых автомобилей на российском рынке в феврале включили также компактный седан Renault Logan. На некоторых рынках он продаётся под названием Dacia Logan. В дилерских салонах ещё можно найти машины данной модели. В подкапотном пространстве автомобиля в базовой комплектации Access находится двигатель потенциалом 82 л. с.