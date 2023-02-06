Семинар «Бормотание художественного множества» состоится в Новой Третьяковке

В книжной гостиной западного крыла Новой Третьяковки 18 февраля состоится семинар «Бормотание художественного множества» Паскаля Гилена». Встреча ридинг-клуба «Один музей. Множество смыслов. Множество событий» пройдет в рамках культурно-просветительской программы к выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1». Участники смогут разобраться в том, как устроен мир современного искусства с точки зрения критической социальной теории и на каких принципах основан отбор событий и значимых явлений художественной жизни в контексте работы музеев и других больших культурных институций. Паскаль Гилен — социолог искусства, директор исследовательского центра «Искусство в обществе» Университета Гронингена. Сборник его статей «Бормотание художественного множества» опубликовали в издательстве «Ад Маргинем» в 2015 году благодаря куратору Виктору Мизиано. Он обсудит с участниками семинара основные положения книги, которые остаются актуальными и в новом десятилетии. Начало мероприятия в 15:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте культурного учреждения.