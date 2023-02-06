Автомеханик рассказал, как часто нужно менять антифриз

Охлаждающую жидкость в двигателе автомобиля необходимо менять в зависимости от возраста или пробега автомобиля, в противном случае может произойти поломка мотора. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.
«В среднем срок службы антифриза составляет 5 лет или 50 тыс. километров пробега. Рекомендации по замене жидкости прописаны в сервисной книжке каждого автомобиля, причем они могут различаться в зависимости от марки и модели. Также надо учитывать, что старые антифризы классов G11 и G12 более слабые, а современные G13 могут держаться дольше», — объяснил автомеханик.
На свойства антифриза влияет не только срок его эксплуатации и пробег, но и количество моточасов, включая время прогрева мотора и работы в пробках, указал эксперт. Чтобы узнать состояние охлаждающей жидкости, к примеру, после покупки машины на «вторичке», автовладелец может воспользоваться специальными приборами, посоветовал собеседник.
«Если вовремя не менять антифриз, то летом двигатель закипит и толком нормально работать не будет, а зимой он может замерзнуть. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что приводит к возникновению отложений, которые забиваются в самые маленькие каналы. Это приводит к сбою работы печки двигателя, на радиаторе возникают окисления и он начинает гнить», — предупредил Шабунин.