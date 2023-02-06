Автомеханик рассказал, как часто нужно менять антифриз

«Если вовремя не менять антифриз, то летом двигатель закипит и толком нормально работать не будет, а зимой он может замерзнуть. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что приводит к возникновению отложений, которые забиваются в самые маленькие каналы. Это приводит к сбою работы печки двигателя, на радиаторе возникают окисления и он начинает гнить», — предупредил Шабунин.