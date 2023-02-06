Как получить выплату по ОСАГО за ДТП с коровой или лошадью?

Недавно мы разобрались с тем, как наказывают тех участников движения, у которых нет и никогда не было прав. Там же мы попутно узнали, что погонщик стада по ПДД является водителем, хотя ему при этом может быть 14 лет. Но что делать, если произошло ДТП с коровой, лошадью или другим животным? Кто будет признан виноватым и можно ли получить выплату по ОСАГО?

МОГУТ ЛИ ВООБЩЕ КОРОВЫ ХОДИТЬ ПО ДОРОГЕ?

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оставлять на дороге животных без надзора;

прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);

вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей. Первый логичный вопрос, который возникает в контексте ДТП с животным – это то, разрешено ли им вообще находиться на дороге. Как выясняется, да. В ПДД требования к прогону животных содержатся в разделе 25, и там есть несколько четких и не очень указаний на этот счет. Во-первых, пункт 25.6 запрещает погонщикам:

То есть, если рядом с дорогой нет иных путей для прогона животных (например, грунтовки), то погонщик имеет право вести их и по дороге. При этом пункт 25.4 ПДД довольно неоднозначно указывает, что «животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток», и «погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги». То есть, фактически прямого запрета на перегон животных ночью в Правилах тоже нет, ведь фраза «как правило» подразумевает рекомендацию, а не обязательство. И формулировка «как можно ближе к правому краю дороги» тоже довольно неоднозначная, ведь в зависимости от размера животных стада «правый край дороги» может означать чуть ли не всю правую полосу движения. Единственное более-менее четкое указание – это запрет оставлять животных на дороге без присмотра: без пастуха коровы не должны стоять на дороге ни днем, ни ночью.

Кроме того, напомним еще один важный пункт ПДД – 25.1. Он указывает, что «управлять гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет». То есть, даже при наличии погонщика водителям не нужно возлагать на него больших надежд: по закону это человек без водительских прав, знаний и опыта, да к тому же несовершеннолетний.

КТО БУДЕТ ВИНОВАТ ПРИ ДТП С ЖИВОТНЫМ?

Авария с животным в плане определения виновного рассматривается как обычное ДТП. Однозначного ответа, как, например, в случае ДТП при перестроении, здесь нет. В зависимости от условий виновным может быть признан как водитель, так и погонщик – если он, конечно, вообще есть. Давайте рассмотрим три варианта ситуации.

Виновником ДТП может быть признан водитель, если со стороны погонщика не наблюдается явных нарушений ПДД. Например, если водитель сбил корову в светлое время суток на правом краю проезжей части, а погонщик находился рядом и контролировал движение животного, и рядом с асфальтовой дорогой не было альтернативного пути для перегона стада, то виновным, скорее всего, признают водителя. Формулировки нарушений будут стандартные: не выбрал безопасную скорость движения, не учел данные предупреждающего знака 1.26 «Перегон скота» и так далее. Судебная практика показывает, что примеры таких дел существуют. В таком случае владелец животного вправе обратиться за возмещением ущерба по ОСАГО в страховую компанию виновника ДТП: по статье 137 Гражданского кодекса животное является имуществом, а ущерб чужому имуществу при ДТП возмещает как раз страховщик.

Виновником ДТП может быть признан погонщик или собственник животного, если причиной ДТП будут нарушения правил прогона животных. Например, корова, стоящая на полосе движения ночью, находящаяся на середине проезжей части или оставленная на дороге без надзора – это однозначное нарушение ПДД погонщиком. В таком случае компенсировать ущерб, нанесенный владельцу автомобиля, обязан уже собственник животного – и такая судебная практика тоже существует.