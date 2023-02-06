Их может позволить себе каждый в России. Самые доступные автомобили

В России резко поднялись цены на запчасти для автомобилей. В таких условиях обслуживать автомобиль стало гораздо сложнее.

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На автомобильном рынке России все еще есть модели, которые не требуют дорогостоящего обслуживания. Запчасти для их ремонта есть в наличии. Эксперты решили составить список бюджетных моделей отечественного рынка. В него входят только те автомобили, которые продаются в стране официально.

На первое место вышла популярная в России модель Lada Granta. В базовой комплектации она оценивается в 678 000 рублей. Если воспользоваться государственными льготами, приобрести транспорт можно еще дешевле. В оснащении предусматривается базовый 8-клапанный мотор и 5-ступенчатая МКПП.

На второе место вышел внедорожник Lada Niva Legend. Минимальная стоимость такого автомобиля на рынке России составляет 808 000 рублей. В комплектации нет некоторых опций, которые отвечают за безопасность передвижения. Так, производитель не использует подушки, систему ABS и установку ЭРА-ГЛОНАСС.

В тройку лидеров вошла модель Lada Niva Travel. Сейчас в России такой автомобиль можно приобрести за 998 000 рублей. В оснащении предусматривается намного больше опций, чем в Legend. Силовой агрегат у Niva Legend и Travel один и тот же. Для Legend предусмотрен мотор рабочим объемом 1,7 литра, мощность которого составляет 83 л.с. Для Travel мощность снижена на 3 л.с.