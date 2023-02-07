Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту

Доступный кроссовер Chery, который приедет в Россию, полностью рассекречен

Chery Tiggo 3x Plus проходит тестирование с конца прошлого года. На новых "шпионских" фото "паркетник" показался без камуфляжа. В России дореформенный Tiggo 3x Plus представлен под названием Tiggo 2 Pro, но новинка для нашего рынка получит другое наименование.

Доступный кроссовер Chery полностью рассекречен
© Российская газета
Соцсети

На свежих снимках новый Tiggo 3x Pro продемонстрировал рестайлинговую переднюю часть, особенностью которой стала решётка радиатора, объединённая с новыми фарами, имеющими "шахматный" рисунок дневных ходовых огней. Сзади главным отличием являются фонари, которые теперь объединены между собой.

Портал "Китайские автомобили" пишет, что у Tiggo 3x Plus будет также топ-версия, которую отличают красные декоративные вставки и шашечный рисунок на задней стойке кузова, который создаёт имитацию "парящей" крыши. Подобное Chery сделала на новом Tiggo 9.

Интересное предположение: Tiggo 3x Plus может появиться в России не под брендом Chery, а стать частью линейки Omoda. С одной стороны, такое действительно может быть, учитывая, что до лета 2023 года обещано два кроссовера Omoda в России, с другой, соответствует ли новинка позиционированию бренда: "автомобили марки Omoda на российском рынке займут позиции в сегменте high middle. Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России". Поэтому, скорее всего, новый Tiggo 3x Plus приедет в РФ всё-таки с шильдиком Chery.

Технические подробности Tiggo 3x Plus пока неизвестны, но вряд ли стоит ожидать существенной прибавки в габаритах и обновления линейки силовых агрегатов. Актуальная генерация кроссовера длиной 4200 мм и колёсной базой 2555 мм предлагается с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП или вариатором. Цены на модель лежат в диапазоне 49 900 - 69 900 юаней (примерно 520 000 - 730 000 рублей).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители