Доступный кроссовер Chery полностью рассекречен

Chery Tiggo 3x Plus проходит тестирование с конца прошлого года. На новых "шпионских" фото "паркетник" показался без камуфляжа. В России дореформенный Tiggo 3x Plus представлен под названием Tiggo 2 Pro, но новинка для нашего рынка получит другое наименование.

© Российская газета

Соцсети

На свежих снимках новый Tiggo 3x Pro продемонстрировал рестайлинговую переднюю часть, особенностью которой стала решётка радиатора, объединённая с новыми фарами, имеющими "шахматный" рисунок дневных ходовых огней. Сзади главным отличием являются фонари, которые теперь объединены между собой.

Портал "Китайские автомобили" пишет, что у Tiggo 3x Plus будет также топ-версия, которую отличают красные декоративные вставки и шашечный рисунок на задней стойке кузова, который создаёт имитацию "парящей" крыши. Подобное Chery сделала на новом Tiggo 9.

Интересное предположение: Tiggo 3x Plus может появиться в России не под брендом Chery, а стать частью линейки Omoda. С одной стороны, такое действительно может быть, учитывая, что до лета 2023 года обещано два кроссовера Omoda в России, с другой, соответствует ли новинка позиционированию бренда: "автомобили марки Omoda на российском рынке займут позиции в сегменте high middle. Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России". Поэтому, скорее всего, новый Tiggo 3x Plus приедет в РФ всё-таки с шильдиком Chery.