Новый автомобиль на "механике" можно купить за 814 тысяч рублей

Эксперты "СберАвто" изучили актуальное предложение по онлайн-продаже автомобилей с механической коробкой передач и рассказали о преобладающих в сервисе марках и моделях (исследование портала есть в распоряжении "Российской газеты").
Как оказалось, автомобили на "механике" составляют 36% от общего числа представленных в сервисе автомобилей, причем половина (53%) из них - новые. Подержанный автомобиль с МКПП обойдется покупателям в среднем в 700 тысяч рублей, новый - в 814 тысяч рублей.
Среди новых авто на "механике" наиболее представленной оказалась марка Lada - ей принадлежит доля в 80%. Второе место заняли автомобили Renault (10%), а замыкает тройку Kia (5%). Если говорить о моделях, то лидируют Lada Granta, Vesta и Niva, за ними следуют Renault Sandero, Renault Logan, Renault Duster и Kia Rio.
В предложении подержанных авто с МКП вновь лидирует Lada - она составляет 37%. На втором месте - автомобили бренда Renault (9%), на третьем - Chevrolet (7%). Наиболее представленными моделями на "механике" с пробегом оказались Lada Granta, Lada Vesta, Chevrolet Niva и Renault Duster.
Среди авто с МКПП наиболее распространены автомобили возрастом до трех лет (доля составляет более 50% от всех объявлений). Четырехлетние и пятилетние модели составляют по 7% от представленных в сервисе авто с МКП. Шестилетние, десятилетние и одиннадцатилетние автомобили занимают по 3% от актуального предложения.