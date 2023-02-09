Новый автомобиль на "механике" можно купить за 814 тысяч рублей

Эксперты "СберАвто" изучили актуальное предложение по онлайн-продаже автомобилей с механической коробкой передач и рассказали о преобладающих в сервисе марках и моделях (исследование портала есть в распоряжении "Российской газеты").

Как оказалось, автомобили на "механике" составляют 36% от общего числа представленных в сервисе автомобилей, причем половина (53%) из них - новые. Подержанный автомобиль с МКПП обойдется покупателям в среднем в 700 тысяч рублей, новый - в 814 тысяч рублей.

В предложении подержанных авто с МКП вновь лидирует Lada - она составляет 37%. На втором месте - автомобили бренда Renault (9%), на третьем - Chevrolet (7%). Наиболее представленными моделями на "механике" с пробегом оказались Lada Granta, Lada Vesta, Chevrolet Niva и Renault Duster.