Почему некачественное лобовое стекло может стать причиной трагедии

«Очень часто многие электронные блоки управления, в том числе ЭБУ, находятся около моторного щита автомобиля или внутри передней панели. Если лобовое стекло было заменено на кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку. И вы даже не будете знать об этом. Результат обычно один – короткое замыкание и пожар. Казалось бы, вещи не связанные, но некачественное лобовое стекло может стать причиной трагедии», — пояснил Баканов.