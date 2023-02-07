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3 часа назад

Автоэксперт Баканов рассказал о риске пожара в автомобиле из-за дефекта лобового стекла

Газета.Ru

Неоригинальное лобовое стекло может стать причиной выхода из строя электронного блока управления двигателем (ЭБУ) и даже пожара в автомобиле. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. Собеседник отметил, что это относится к некачественным и неоригинальным стеклам, которые пропускают воду во время дождя.

Почему некачественное лобовое стекло может стать причиной трагедии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Очень часто многие электронные блоки управления, в том числе ЭБУ, находятся около моторного щита автомобиля или внутри передней панели. Если лобовое стекло было заменено на кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку. И вы даже не будете знать об этом. Результат обычно один – короткое замыкание и пожар. Казалось бы, вещи не связанные, но некачественное лобовое стекло может стать причиной трагедии», — пояснил Баканов.

Собеседник отметил, что владелец, который заботится о своем автомобиле, вряд ли будет покупать дешевое и некачественное лобовое стекло. Кузов современного автомобиля испытывает серьезные нагрузки, поэтому он немного подвижен. Нагрузки соответственно передаются и на стекла. Если они некачественные и тонкие, то быстро может образоваться трещина.

По словам Баканова, если стекло плохого качества, то могут появляться различные искажения, преломления. В итоге будет больше бликов в солнечную погоду. Ночью же через такие стекла плохо видно дорогу и часто сложно определить расстояние до объектов, отметил эксперт.

Автоэксперт,
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