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1 час назад

Сфотографирован серийный Tesla Cybertruck. С ним будут проблемы на парковке

Российская Газета

Этого стоило ожидать: чем ближе старт серийного производства Tesla Cybertruck, тем больше чётких фотографий пикапа в том виде, в котором он встанет на конвейер и доберётся до покупателей. На новых снимках модель продемонстрировала зеркала заднего вида, которые изначально не планировались вовсе.

Сфотографирован серийный Tesla Cybertruck
Фото: СоцсетиСоцсети

Да, изначально их предполагалось заменить камерами, но не во всех странах и штатах США есть законодательная база для использования таких машин на дорогах общего пользования. Поэтому прототипы оснастили традиционными зеркалами, но по какой-то причине им изменили форму: у автомобиля на новых фото зеркала треугольной формы, которые, насколько можно предположить, руководствуясь размерами пикапа, будут не совсем удобными, например, для мониторинга ситуации при движении задним ходом.

Однако стоит предположить, что Tesla тестирует несколько прототипов. На одном из "шпионских" видео, опубликованных на днях в соцсетях, Cybertruck разъезжает по цеху с большими зеркалами, но это не главная особенность пикапа: на кадрах демонстрируется работа полноуправляемого шасси - задние колёса автомобиля на малых скоростях поворачиваются в противоположную передним сторону, увеличивая манёвренность, на больших скоростях подруливание осуществляется синхронно.

Производство Tesla Cybertruck планируют начать летом 2023 года, но Илон Маск предупредил, что массовым оно не будет. Наращивание объёмов состоится в 2024 году - после отработки всех технологических процессов сборки и поставки комплектующих.

Автоэксперт,Tesla,Илон Маск,
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