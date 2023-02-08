Сфотографирован серийный Tesla Cybertruck

Этого стоило ожидать: чем ближе старт серийного производства Tesla Cybertruck, тем больше чётких фотографий пикапа в том виде, в котором он встанет на конвейер и доберётся до покупателей. На новых снимках модель продемонстрировала зеркала заднего вида, которые изначально не планировались вовсе.

Фото: Соцсети Соцсети

Да, изначально их предполагалось заменить камерами, но не во всех странах и штатах США есть законодательная база для использования таких машин на дорогах общего пользования. Поэтому прототипы оснастили традиционными зеркалами, но по какой-то причине им изменили форму: у автомобиля на новых фото зеркала треугольной формы, которые, насколько можно предположить, руководствуясь размерами пикапа, будут не совсем удобными, например, для мониторинга ситуации при движении задним ходом.

Однако стоит предположить, что Tesla тестирует несколько прототипов. На одном из "шпионских" видео, опубликованных на днях в соцсетях, Cybertruck разъезжает по цеху с большими зеркалами, но это не главная особенность пикапа: на кадрах демонстрируется работа полноуправляемого шасси - задние колёса автомобиля на малых скоростях поворачиваются в противоположную передним сторону, увеличивая манёвренность, на больших скоростях подруливание осуществляется синхронно.