Юрист объяснил, когда водитель имеет право проезда на желтый сигнал светофора

Второй – если водитель в момент того, как загорелся желтый свет, находится непосредственно перед перекрестком или уже выезжает на перекресток. Только в двух этих случаях у него есть право воспользоваться исключительными правилами. Во всех остальных случаях запрещающий сигнал светофора «желтый» всегда сигнализирует водителю о том, что ему необходимо остановиться перед стоп-линией, чтобы другие участники дорожного движения начали движение по перекрестку», – объясняет юрист.