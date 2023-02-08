Юрист объяснил, когда водитель имеет право проезда на желтый сигнал светофора

Штрафы за проезд через перекресток на желтый свет в России начнут приходить чаще вместе с распространением камер на перекрестках, считает адвокат Игорь Стремоусов. Юрист назвал два исключительных случая, когда водитель имеет право продолжить движение на «желтый». Ранее стало известно, что суды начали наказывать водителей за нарушение этого правила.
«Правила предусматривают возможность водителя проехать на желтый сигнал светофора, но только в исключительных случаях.
Первый – невозможность безопасно осуществить маневр по остановке перед перекрестком. Но водитель должен учесть, что дорожная обстановка должна позволить ему проехать этот перекресток – это целиком ответственность водителя.
Второй – если водитель в момент того, как загорелся желтый свет, находится непосредственно перед перекрестком или уже выезжает на перекресток. Только в двух этих случаях у него есть право воспользоваться исключительными правилами. Во всех остальных случаях запрещающий сигнал светофора «желтый» всегда сигнализирует водителю о том, что ему необходимо остановиться перед стоп-линией, чтобы другие участники дорожного движения начали движение по перекрестку», – объясняет юрист.
По словам Стремоусова, в Москве на данный момент есть лишь несколько камер, отслеживающих порядок проезда на перекрестках. По мере увеличения их количества практика штрафов за проезд на желтый свет распространится – сегодня она не слишком распространена, но не является исключительной.