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42 минуты назад

Эксперт Рогов: среди седанов чаще всего из-за границы заказывают Toyota Camry и Mazda 6

Газета.Ru

При выборе автомобилей в кузове седан в рамках «серого» ввоза россияне чаще всего отдают предпочтение бестселлерам японского производства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии).

Эксперт рассказал о предпочтениях россиян при заказе машин за границей
Фото: ToyotaToyota

«В основном клиенты выбирают или интересуются седанами стоимостью от 2 млн руб. до 2,5 млн руб. К наиболее популярным моделям можно отнести японские седаны бизнес-класса Toyota Camry и Mazda 6», — рассказал Рогов.

По его словам, довольно часто люди заказывают машины с гибридными силовыми установками и полным приводом. Также пользуются повышенным спросом седаны Kia K5, Volkswagen Passat, BMW 5-series, 3-series и Audi A4. Все машины обычно заказываются в максимальных комплектациях. Как правило, авто оснащены кожаным салоном, люком и полным электропакетом, отметил Рогов.

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