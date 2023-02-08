Каким может быть новый Hyundai Coupe

В модельной гамме корейской компании в течение многих лет присутствовала спортивная модель Coupe. Мы решили представить, как такой автомобиль мог бы выглядеть сегодня.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Впервые корейское купе было представлено в марте 1996 года на Женевском автосалоне. В Европе и России модель известна как Coupe, а в Северной Америке и Австралии она носила имя Tiburon. Было произведено два поколения автомобиля, последнее появилось в 2002 году и продержалось до 2009 года, уступив место заднеприводной модели Hyundai Genesis Coupe. Сегодня, как и многие другие автопроизводители, Hyundai в большей степени ориентируется на рынок кроссоверов, однако многим наверняка была бы интересна и такая нишевая модель, как компактное купе.

Мы решили изобразить наследника именно первого корейского купе как относительно бюджетной модели с передним приводом, в то время как заднеприводная модель Genesis Coupe перешла в более дорогой сегмент. Поэтому за основу для рендеров был взят седан Elantra последнего поколения, премьера которого состоялась в 2020 году. Купе получило оригинальную переднюю часть с вытянутым во всю её ширину узким светодиодным габаритом, подобное решение уже используется на многих новинках компании и, вполне вероятно, будет применено на рестайлинговой Элантре. Автомобиль сохранил колёсную базу, при этом двери стали существенно шире, а дверные окна выполнены без рамок. Один из отличительных элементов оригинального Hyundai Coupe – характерная форма боковых задних окон. Фонари выполнены в виде горизонтальной полоски (аналогичным образом сделана задняя оптика нового седана Grandeur и компактного кроссовера Kona второго поколения) и пересекаются по стилистике с передней частью.

Новое купе могло бы позаимствовать платформу от нынешней Элантры, которая построена на «тележке» K3, её также использует Kia Cerato последнего поколения. Спортивной модели лучше всего подошли бы самые мощные моторы из гаммы Элантры. Базовым мог бы стать бензиновый турбированный 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. (265 Нм крутящего момента), а для топовой версии годится 280-сильный 2.0 T-GDI (392 Нм), который ставится на модификацию Elantra N. Он может комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой или 8-ступенчатым «роботом».

Сегодня в России нынешняя Elantra представлена с двумя моторами. Самый доступный вариант со 128-сильным 1.6 оценивается в 2 149 000 рублей. Модификация с 2,0-литровым 150-сильным мотором обойдётся минимум в 2 284 000 руб. Оба двигателя идут в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.