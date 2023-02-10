Какой автомобиль чаще всего продается после ДТП

После ДТП чаще всего продается популярный корейский седан KIA Rio. К такому выводу мы пришли после анализа запросов пользователей на проверку истории ТС через наш сервис. В январе «Автокод» сформировал 456 отчетов по битым KIA Rio.
На втором месте – Hyundai Solaris. После ДТП в первом месяце текущего года продавалось 336 автомобилей.
Третьей в топе самых аварийных ТС оказалась Toyota Camry – 229 битых авто.
Далее идут Mercedes Benz E-класса (199 машин), Volkswagen Polo (198 машин), LADA Vesta (184 машины), BMW 5 серии (176 машин), KIA K5 (166 машин), Skoda Octavia (147 машин) и Toyota Land Cruiser (146 машин).
Что касается марок, то в пятерку лидеров по количеству ДТП вошли KIA (1 287 машин), Mercedes Benz (866 машин), Toyota (799 машин), BMW (793 машин) и Hyundai (732 машин).
Всего в январе «Автокод» сформировал более 11 тыс. отчетов по битым автомобилям.