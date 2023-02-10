Какой автомобиль чаще всего продается после ДТП

После ДТП чаще всего продается популярный корейский седан KIA Rio. К такому выводу мы пришли после анализа запросов пользователей на проверку истории ТС через наш сервис. В январе «Автокод» сформировал 456 отчетов по битым KIA Rio.

Фото: АвтоКод АвтоКод

На втором месте – Hyundai Solaris. После ДТП в первом месяце текущего года продавалось 336 автомобилей.

Третьей в топе самых аварийных ТС оказалась Toyota Camry – 229 битых авто.

Что касается марок, то в пятерку лидеров по количеству ДТП вошли KIA (1 287 машин), Mercedes Benz (866 машин), Toyota (799 машин), BMW (793 машин) и Hyundai (732 машин).