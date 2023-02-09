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11 минут назад

Нарколог: из-за нескольких бутылок безалкогольного пива водителя не лишат прав

Газета.Ru

Алкометр инспектора ГИБДД не покажет штрафуемые показатели, если автомобилист выпил несколько бутылок безалкогольного пива. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал психиатр-нарколог из центра профессионального лечения и реабилитации «Здравница» Андрей Болонкин.

Можно ли лишиться водительских прав из-за безалкогольного пива
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

Поскольку безалкогольное пиво, как правило, содержит не более 0,5% спирта (меньше, чем в квасе), то такое количество алкоголя в крови будет незначительным по сравнению с настоящими алкогольными напитками, рассказал Болонкин. При употреблении 0,5 л безалкогольного пива количество промилле в крови составит около 0,04, отметил врач.

«Допустимая норма алкоголя составляет 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха или 0,3 г/л на литр крови. Значит, употребление нескольких бутылок не лишит вас прав. Для сравнения — 0,3 промилле примерно равняется выпитым 50 г водки, 200 г вина или 500 г пива у среднестатистического мужчины весом 80 кг», — объяснил врач.

Болонкин особо подчеркнул, что при этом нужно обязательно учитывать индивидуальные особенности человека. Кроме того, если выпить бутылку безалкогольного пива непосредственно перед медосвидетельствованием, то в выдыхаемом воздухе может выявиться какое-то количество алкоголя.

Автоэксперт,ГИБДД,
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