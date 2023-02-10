Почему производить китайские машины в России проще, чем создать собственные

Российские автозаводы заявили о планах запуска производства собственных автомобилей. Однако в новых условиях российскому автопрому логичнее организовать локализацию китайских комплектующих, нежели создавать собственную платформу для автомобиля, говорят эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

В Москве появится свой автомобильный кластер, там разработают собственную платформу для будущих электромобилей завода «Москвич». Об этом накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава города Сергей Собянин. Сейчас из-за введения санкций и остановки поставок и производства в России автокомпонентов иностранными компаниями российский автопром оказался не способен производить современные автомобили. По некоторым моделям заводы «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», УАЗ, «Соллерс» и «КамАЗ» были вынуждены откатить производство к уровню начала века.

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Так, модельную линейку «АвтоВАЗа» покинула Lada Xray, а модель Vesta, построенную на российской платформе, ожидает перезапуск на основных мощностях в Тольятти. Lada Granta получила упрощенные версии, УАЗ также предлагает, наряду с полноценными комплектациями, машины с двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-0».

Вместе с тем, отечественные автозаводы в изменившихся условиях готовятся к выпуску новых моделей.

В частности, «АвтоВАЗ» объявил о приобретении у НАМИ бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге и подтвердил планы начать там выпуск автомобилей класса C и D.

В 2023 году планируется выпустить 10 тыс. таких автомобилей, а до 2027 года обеспечить локализацию этих машин с привлечением 30 поставщиков компонентов из этого региона и повысить годовой тираж до 50-70 тыс. машин.

Калининградский «Автотор» продолжает строительство и обновление производственных мощностей, запустил сборку китайских седанов Kaiyi, а ранее основатель предприятия Владимир Щербаков заявлял о планах с 2023 года наладить выпуск электромобилей и производить по 50-60 тыс. электрических машин в год.

Электрический привод должна получить и E-Neva – электромобиль, разрабатываемый концерном «Алмаз-Антей». Прототип кроссовера C-класса, создаваемого этим предприятием, продемонстрировали в январе президенту Владимиру Путину во время его визита в Санкт-Петербург.

По пути наименьшего сопротивления

По сравнению с разработкой отечественной платформы для автомобилей, более дешевое и очевидное решение – локализация зарубежной модели. Но даже она может оказаться невыгодной, с учетом больших тиражей машин и компонентов, производимых в Китае, и, соответственно, низкой себестоимости на единицу продукции, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Речь о локализации можно вести при тираже от 45 тыс. автомобилей в год. Двигатель можно локализовать, если объемы выпуска свыше 110-120 тыс. машин в год, детали кузова – от 70 тыс.

Если меньше – возникает вопрос себестоимости этих деталей, которая ниже у производителя в Китае, выпускающего машины миллионами», — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

С точки зрения наличия технологий в России можно локализовать достаточно много компонентов, в том числе шины, пластики, резинотехнические изделия, штамповку, литье, – включая производство поршней и поршневых колец, перечисляет эксперт.

По его мнению, калининградский «Автотор» принял верное решение, организовав производство автомобилей китайской марки Kaiyi, на которую ожидается высокий спрос на фоне отсутствия альтернатив и достойных характеристик модели, добавляет Бургазлиев.

«Что же касается разработки отечественной платформы, то заниматься этим у нас в стране практически некому, значит придется привлекать специалистов, и разработка платформы стоит порядка $1,5-2 млрд.

Также нет и компонентной базы», — резюмирует он.

Такие затраты колоссальны, и скорее всего автопроизводители пойдут по пути наименьшего сопротивления — с локализацией китайских моделей или покупкой старой китайской платформы и ее адаптацией, считает эксперт.

«Автомобили сегмента С и D, которые «АвтоВАЗ» собирается выпускать в Санкт-Петербурге, нужны рынку, но в лучшем случае они запустят производство не раньше середины лета. Кроме того, у «АвтоВАЗа» большие проблемы с возобновлением производства Lada Vesta, сейчас они активно пытаются их решать», — полагает Бургазлиев.

Нужны общие агрегаты

Несколько лет назад в России обсуждалась возможность разработки единой платформы для выпуска разных марок отечественных автомобилей, в новых условиях эта идея стала актуальной, но трудновыполнимой, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Идея перейти на единую платформу и мотор несколько лет назад была осмеяна, но в нынешних условиях она оказалась актуальной. Я не верю, что будет разработана платформа, но на единые агрегаты – например двигатели, перейти можно. У нас много моторных производств, и ни одно из них не загружено более чем на 20%», — рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

В частности, «Соллерс» обещает освоить производство дизелей объемом 2-3 литра, вполне можно их устанавливать на другие автомобили, аналогично и с моторами «АвтоВАЗа», но для такого подхода необходима государственная программа, элементы планирования, полагает он.

Спрос на электромобили невелик

По мнению Игоря Моржаретто, потенциальные объемы рынка электромобилей в России не настолько велики, чтобы принять тот объем машин, о планах выпуска которого заявляют отечественные компании.

«Я знаю о планах «Автотора», «Москвича», Evolute, но не верю в массовое распространение электромобилей в России. Если суммировать планы всех автозаводов, в нынешнем году должны выпустить 15-20 тыс. электромобилей. Я не думаю, что они найдут сбыт», — считает Моржаретто.