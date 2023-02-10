В 2022 году автомобили с пробегом подорожали на 37%. В то же время рост цен на новые автомобили составил 20-25%. При этом многие иностранные автопроизводители или приостановили работу в России, или уже вовсе полностью покинули нашу страну. Сейчас фактически борьба на рынке идет между российскими и китайскими компаниями. "Российская газета" спросила у экспертов, какой автомобиль лучше приобрести в нынешних условиях - новый или подержанный.

"Для начала и сразу скажу, что всем скептикам относительно качества китайских автомобилей очень рекомендую посмотреть обзор последнего автосалона в Гуанчжоу. После знакомства с увиденными машинами китайских производителей появляется устойчивое чувство, что это и есть будущее. Не остаётся никаких сомнений, что японские, американские, да и европейские автомобильные бренды просто уже отстают от Китая. Исключение - это премиум из Германии. Все-таки 100-летняя история точения мелких деталей еще дает разницу в тактильных ощущениях и мелочах, из которых и складывается добавленная стоимость между массовым и премиальным сегментом", - рассказывает директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров.

По его словам, все люди делятся на две категорий - тех, кто покупает машины с пробегом и тех, кто покупает новые автомобили.

"За этим выбором стоит целый мир поведения человека. И самое главное отличие, что покупатель нового автомобиля перекладывает свои риски на производителя и страховую компанию. В отличие от собственника, владеющего авто с пробегом и рассчитывающего на свои силы в решении ситуации по

Если быть предельно откровенным, то надо сообщить, что пока остаточная стоимость новых авто из Китая ниже, по сравнению с теми же автомобилями из Кореи или Японии. Но ежегодно она приближается к машинам из этих стран и может быть нивелирована наличием реальной гарантии от производителя, в отличие от бутафорной, которую дают некоторые дилеры на автомобили, привезенные по схеме параллельного импорта", - отмечает эксперт.

Макаров добавляет, что сложнее всего сделать выбор тем, кто привык покупать новые премиальные автомобили.

"Ведь они покупали новинку, зная, что если с ней что-то случится, то есть гарантия. К сожалению, на сегодняшний дней из премиальных брендов в Россию официально поставляется только Exeed. И модельный ряд этого бренда ограничен только кроссоверной группой. На остальные марки гарантии от производителя нет. И как следствие этого, в случае поломки новой машины премиального бренда владелец может столкнуться с решением ситуации замены детали за свой собственный счет", - рассказывает Макаров.

Генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что спрос на машины с пробегом в прошлом году вырос - данная тенденция сохранится и в текущем году.

"Особенно с учетом того, что в настоящий момент у официальных дилеров ограничено предложение по автомобилям в кузове седан, а вторичный рынок предлагает широкий пул моделей в этой

При этом на сегодняшний день выгодно можно приобрести не только авто с пробегом. Например, в рамках программ господдержки можно купить как автомобили отечественного автоконцерна, так и Haval Jolion, который является одним из самых популярных кроссоверов у россиян.

В целом в 2023 году выбор между новым и авто с пробегом всегда зависит от самого покупателя, его целей и бюджета, нужна ли машина в моменте или он готов ждать. Сегодня можно найти качественный автомобиль в любом сегменте российского авторынка, важно учитывать при этом собственные желания", - уверен Мигаль.

В пресс-службе ГК "Автодом" предупреждают, что при покупке автомобиля с пробегом у ненадежных продавцов есть риск приобрести машину, которая находится в залоге.