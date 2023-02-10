Почему ломаются пружины автомобильной подвески

У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню, а в том, что даже короткий прощальный взгляд поможет вовремя выявить признак одной неисправности, о которой думают редко и иногда – слишком поздно. Речь идёт об износе или поломке пружин. В первую очередь – задних, потому что в самой популярной передней подвеске МакФерсон передние пружины совмещены в стойке с амортизаторами. Однако они есть и там, так что делить их на передние и задние не будем: пружины они и есть пружины. Что же с ними может пойти не так?

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Зачем нужны пружины?

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Очевидно, что пружины нужны для того, чтобы в машине от тряски не сломать позвоночник. Но обеспечение комфорта – это только одна функция. Вторая – это удержание кузова относительно земли и деталей подвески (балки или рычагов). Поговорим об этих задачах немного подробнее.

Одними пружинами плавность хода и достаточную управляемость обеспечить не получится: кузов после каждой ямки будет бесконечно долго раскачиваться, а если влететь на «гребёнку», колеса будут просто прыгать по дороге, не обеспечивая нормального сцепления с её поверхностью. Поэтому в паре с пружинами (или рессорами) используют амортизаторы, которые гасят колебания кузова. Они тоже умеют сжиматься, поэтому очень важно, чтобы дуэт пружины и амортизатора сложился максимально удачно: только идеально слаженная их работа даст возможность ехать и плавно, и безопасно. И именно поэтому при конструировании подвесок уделяют так много внимания именно парной работе пружины и амортизатора. И если вдруг одна из этих деталей начинает хандрить, вторая тоже работает не совсем так, как это было задумано инженерами. И это очень важный момент.

Второе – это поддержание уровня кузова. Вроде бы тут всё просто: грубо говоря, кузов установлен как раз на пружины (повторюсь, очень грубо говоря и на машинах с пружинной подвеской), и никаких космических технологий для этого применять необходимости нет. На самом деле расчёт параметров пружин (в первую очередь, жёсткости, зависящей от диаметра прута и количества витков) – задача важная и сложная, и любое изменение характеристик пружины вследствие её поломки или износа заметно снизит эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным образом – грузоподъёмность, управляемость и комфорт. Одним словом, от состояния пружин зависит многое. И поломка пружины – это далеко не всё плохое, что может с ней произойти.

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Держать равнение!

Обычно такая беда – это удел совсем пожилых автомобилей. И чаще – тех, которые эксплуатируют в Москве и Питере, то есть в городах, где очень любят зимой поливать дороги жижами, способными за несколько лет растворить всю машину. Тем не менее коррозия пружины имеет место в любом регионе, хотя до её поломки доходит не так часто и совсем не быстро. Но всё же из-за этой коррозии прут пружины со временем становится тоньше, а жёсткость пружины – ниже. Конечно, в совсем запущенной ситуации пружина сломаться может, но гораздо раньше владелец заметит некоторые неприятные вещи, происходящие с его автомобилем.

Во-первых, в него не получится загрузить столько же, сколько можно было грузить раньше. Если кинуть в багажник три мешка картошки и посадить внутрь всю семью, он с трудом будет переезжать те «лежачие полицейские», которые в молодости брал сходу. Теперь подвеску гружёной машины будет «пробивать» на каждой кочке, колёса могут задевать подкрылки, а брызговики чиркать по асфальту. Оно и понятно: жёсткость пружин уже не та, держать кузов как раньше они уже не смогут.

Во-вторых, машина может стать немного «кривой», что будет заметно даже на глаз. Может просесть перед или зад, может – правая или левая стороны, а может – всё вместе, тут как повезёт. Не заметить такое сложно. Правда, на одну сторону машина может присесть и в крайнем случае – в случае поломки витка пружины. Но тут обнаружить неисправность будет проще на слух, потому что сломанная пружина обычно начинает издавать такие стуки, что не обратить на них внимание невозможно.

В-третьих, при торможении можно заметить, что машина начинает сильнее «клевать» носом, иногда даже с перекосом в одну сторону. Но тут лучше провести полную диагностику ходовой части, потому что похожие симптомы могут появиться и из-за отработавших своё амортизаторов, и из-за поломки стойки стабилизатора (вещь редкая, но вполне возможная), и даже из-за сильного износа сайлентблоков подвески. Ну и, конечно же, из-за износа пружин.

Печально, что ослабевшие по причине коррозии или появления микротрещин пружины начинают усиленно добивать сами себя: витки начинают тереться друг о друга, делая прут пружины ещё тоньше. И от этого пружина выходит из строя очень быстро, причём в этой ситуации она имеет полное право сломаться. Особенно если это заводская пружина переменной жёсткости, у которой в середине диаметр прута и витков больше, чем по краям. Как раз эти самые слабые крайние витки и отламываются быстрее всего.

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Казалось бы: зачем делать пружины с заведомо слабыми местами? На самом деле, это очень элегантное решение: сделать простую пружину с переменными характеристиками. На небольших ямках и кочках работают витки меньшего диаметра из более тонкого прута, а на серьёзных колдобинах в работу вступают витки из толстого прута. В итоге на небольших неровностях машина не скачет, а на больших – не пробивает подвеску. И это большой плюс таких пружин. Второй плюс – неплохая, хотя и компромиссная, адаптация для езды с разной нагрузкой: и пустая, и гружёная машина едет сравнительно мягко, не ложится на пузо с полным багажником и не вытрясывает душу пустая. Минус – это наличие как раз тех более слабых витков, которые обламываются первыми. Да и стоят эти пружины обычно немного дороже простых цилиндрических, поэтому при замене часто ставят более доступные аналоги, убивая тем самым конструкторскую задумку. Хотя надо признать, что установка аналога хотя бы какое-то объяснение имеет, а вот зачем надо обрезать пружины и возить потом с собой доски для переезда «лежачих полицейских», мне понять не дано. Может, если я после смерти встречу бога, задам этот вопрос ему. Другого способа понять, зачем это делают, я не знаю. Так что вернёмся к симптомам неисправности пружин.

Если недоверие к своим ощущениям носит немного гипертрофированный характер, проверить ровность положения кузова достаточно просто. Достаточно поставить машину на горизонтальную площадку и измерить линейкой расстояние от края колеса до кромки крыла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. Если оно разное, значит, есть перекос, и с просевшей стороны пружина требует замены. Само собой, машина не должна быть загруженной.

В крайнем случае, как сказано выше, пружина может сломаться. Обычно не заметить это невозможно: сломанный виток начинает стучать, а сам момент перелома витка оповещает о себе очень громким щелчком. Но иногда поломку передней пружины можно услышать только по треску, который становится заметным при повороте колёс. Звук похож на тот, что издаёт рассыпавшийся опорный подшипник стойки, но значительно громче. И в любом случае, не увидеть отвалившийся виток пружины невозможно, так что поиск этой неисправности сложностей не доставит.

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Но даже если все витки целые, периодически осматривать пружины надо обязательно. Сидя в машине, можно не заметить, как потихоньку они подъезжают к финалу жизни, а вот их осмотр часто позволяет заметить некоторые критические изменения: сильную коррозию или следы износа из-за контакта витков. К сожалению, эти признаки тоже говорят о необходимости замены пружин.

Менять или ещё походит?

Сломанную пружину, конечно, придётся заменить – ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки предпринимали. А вот просевшие пружины могут ещё немного послужить, если внедрить в них проставки, увеличивающие их жёсткость. Способ, правда, довольно «колхозный», и мы его рекомендовать не будем, но если очень хочется, можно попробовать. Кстати, если машина обычно ездит с существенной загрузкой, это тоже дает смысл в установке проставок. Правда, пустая машина может ехать хуже – плавность хода от проставок снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.

Напомню: проставки и более модные нынче «автобаферы» – это разные вещи. Второе – это тоже проставка, но она устанавливается прямо в пружину, между её витками. А первое – это своеобразные подкладки, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора. Разумеется, работают проставки и автобаферы по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с уставшей и просевшей пружиной это не критично, потому что единственное, что сделает проставка, это вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится. Этим и пользуются джиперы и просто любители высокого клиренса – проставкой легко приподнять машину над землёй, не слишком сильно меняя характер работы подвесок. Да, на большой скорости управлять будет чуть сложнее, а подвеска может показаться жёстче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам на это обычно плевать. Ну и как способ вернуть дорожный просвет автомобилю с просевшими пружинами проставки имеют право на жизнь.

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Если монтаж проставок потребует проведения существенных работ (сзади как минимум придётся снимать пружины, а спереди – амортизаторы), то установка в витки пружины автобафера – занятие сравнительно лёгкое. Но и недостатков тут будет больше: с автобафером пружина становится намного жёстче, поэтому о плавности хода новой машины придётся забыть. Кузов, конечно, приподнимется, но удовольствия это принесёт немного. Но опять же: как временный способ восстановления уровня кузова автобаферы использовать можно.

Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту, это не очень правильно. Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, и амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что ещё важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и царапать изнутри арку крыла. Само собой, с соответствующим звуком. Да и задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с заменой лучше не затягивать в любом случае.

Менять пружины обязательно нужно парой, причём пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка пружин с разными характеристиками принесёт больше тоски, чем радости, а разными они могут оказаться даже одного производителя, если этот производитель относится к бюджетным или «подвальным». Теоретически есть способ проверки пружин до их установки с помощью пресса, но будем говорить честно: никто этого не делает. Поэтому проще заранее выбирать более-менее качественные пружины, а не самые дешёвые в палатке на авторынке.

Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут всё просто: не надо перегружать машину и иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны (например, по роду деятельности), то установку проставок или более жестких пружин рассмотреть всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.

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