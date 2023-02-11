Водителям напомнили о способе избежать заноса зимой

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» напомнил о способе избежать заноса зимой.

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По словам Васильева, занос является чаще является следствием ошибки водителя, а также может закончиться тяжелой аварией. Если человек управляет современным автомобилем и столкнулся с этим явлением, то с проблемой можно справиться, просто нажав на тормоз и повернув руль в необходимую сторону. Благодаря системе ABS машина будет сохранять управляемость, посоветовал специалист.

Если в автомобиле задний привод, то возникновение заноса, как правило, связано с избыточным газом — водитель должен быстро уменьшить текущий уровень газа и синхронно с этим быстро повернуть руль в сторону заноса. Передний — занос обычно возникает в ситуации, когда при движении на высокой скорости мы поворачиваем руль и одновременно с этим отпускаем газ, объяснил Васильев.

Как отмечает специалист, в любом случае бороться с заносом на полноприводном авто намного сложнее. Поэтому, если нет навыков действий в подобных ситуациях, лучше пользоваться тормозом.