Toyota Sequoia вытеснила Land Cruiser с рынка в США

В какие только неприятности не попадало новое поколение Toyota Land Cruiser 300: на разработку и производство модели повлияло все, начиная от пандемии заканчивая дефицитом полупроводников. Так что перебои с поставками новой модели в Россию тоже начались практически сразу, а дальше спекулятивный спрос, страшные ценники в дилерских центрах и наконец прекращение официальных поставок. Теперь же во времена серого импорта над «трехсотым» нависла новая угроза: Toyota Sequoia, которая 15 лет лежала на печи и выпускалась практически без изменений, наконец-то дождалась нового поколения и превратилась в опасного конкурента любого рамного внедорожника в этом классе.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В США Sequoia уже вытеснила Land Cruiser с рынка — он там просто больше не продается: не покупали. Toyota Sequoia заметно больше, быстрее и дешевле своего собрата. К слову, разница в длине этих моделей превышает 30 сантиметров — это больше, чем разница между респектабельным E-Классом и роскошным S-Классом. При этом внутри новой Sequoia, возможно, самый большой тачскрин среди всех моделей Тойоты и определенно самый большой салон. Хотя тут не без странностей: заточена модель для американского рынка (чего только стоит возможность заказать Toyota Sequoia с задним приводом), и кое-какие вещи здесь удивляют и вводят в замешательство. Какие? Просто смотрите новое видео, и всё поймете.