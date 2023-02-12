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1 час назад

Toyota Sequoia — и зачем теперь Land Cruiser?

Motor.ru

В какие только неприятности не попадало новое поколение Toyota Land Cruiser 300: на разработку и производство модели повлияло все, начиная от пандемии заканчивая дефицитом полупроводников. Так что перебои с поставками новой модели в Россию тоже начались практически сразу, а дальше спекулятивный спрос, страшные ценники в дилерских центрах и наконец прекращение официальных поставок. Теперь же во времена серого импорта над «трехсотым» нависла новая угроза: Toyota Sequoia, которая 15 лет лежала на печи и выпускалась практически без изменений, наконец-то дождалась нового поколения и превратилась в опасного конкурента любого рамного внедорожника в этом классе.

Toyota Sequoia вытеснила Land Cruiser с рынка в США
Фото: Motor.ruMotor.ru

В США Sequoia уже вытеснила Land Cruiser с рынка — он там просто больше не продается: не покупали. Toyota Sequoia заметно больше, быстрее и дешевле своего собрата. К слову, разница в длине этих моделей превышает 30 сантиметров — это больше, чем разница между респектабельным E-Классом и роскошным S-Классом. При этом внутри новой Sequoia, возможно, самый большой тачскрин среди всех моделей Тойоты и определенно самый большой салон. Хотя тут не без странностей: заточена модель для американского рынка (чего только стоит возможность заказать Toyota Sequoia с задним приводом), и кое-какие вещи здесь удивляют и вводят в замешательство. Какие? Просто смотрите новое видео, и всё поймете.

А если вы еще помните такие модели как Kia Mohave или, скажем, Hyundai Polisade, то за время своего отсутствия в России они модернизировались и немного похорошели — в этом материале мы собрали самые интересные свежие «серые» новинки. Ещё интереснее сравнить формально японскую Toyota Sequoia с тем, как видят большие внедорожники китайские производители — здесь можно почитать экспресс-тест Li L9 — очень роскошного и продвинутого автомобиля из Поднебесной.

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