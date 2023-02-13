В тюменских автосалонах появились автомобили ушедших из России брендов

В Тюмени в автосалонах дилеров начали появляться иномарки, которые ранее покинули российский рынок. Машины завозят по параллельному импорту. Об этом сообщил официальный дилер «Автоград».

«Пока это машины на комиссии, ввезенные частными лицами. Гарантии по умолчанию нет, но можем предложить за дополнительную плату. Казахстанские, в основном наши профильные [марки]: Kia , Subaru , Suzuki », — пишет РБК Тюмень со ссылкой на «Автоград».

С началом спецоперации на Украине иностранные автопроизводители приостановили деятельность в России. Среди них — бренды Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. В ответ на это правительство РФ запустило программу параллельного импорта. В рамках нее, в частности, в Тюмень начнут завозить квадрокоптеры.