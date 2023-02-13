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35 минут назад

В тюменских автосалонах появились автомобили ушедших из России брендов

Ura.Ru

В Тюмени в автосалонах дилеров начали появляться иномарки, которые ранее покинули российский рынок. Машины завозят по параллельному импорту. Об этом сообщил официальный дилер «Автоград».

В тюменских автосалонах появились автомобили ушедших из России брендов
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Пока это машины на комиссии, ввезенные частными лицами. Гарантии по умолчанию нет, но можем предложить за дополнительную плату. Казахстанские, в основном наши профильные [марки]: Kia, Subaru, Suzuki», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на «Автоград».

С началом спецоперации на Украине иностранные автопроизводители приостановили деятельность в России. Среди них — бренды Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. В ответ на это правительство РФ запустило программу параллельного импорта. В рамках нее, в частности, в Тюмень начнут завозить квадрокоптеры.

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