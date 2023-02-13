Lexus возглавит план перехода Toyota на электрокары

Японская корпорация Toyota Motor Corp планирует использовать свой люксовый бренд Lexus , чтобы возглавить переход к электрокарам следующего поколения. С таким заявлением, как сообщает SPEEDME.RU , выступил новый исполнительный директор Кодзи Сато, который, к слову, уже 1-го апреля станет новым главой крупнейшего в мире автопроизводителя.

Стоит напомнить, что Toyota Motor Corp столкнулся с критикой из-за того, что он сделал выбор в пользу гибридных авто и водородных технологий. Сато заявил, что компания намерена ускорить выпуск своих аккумуляторных авто.

Кодзи Сато пришел в Toyota еще в далеком 1992-ом году, а затем постепенно поднимался по карьерной лестнице и стал главным инженером Lexus International в 2016-ом году. Хотя он руководил проектом по разработке первой полностью электрической модели Lexus, ранее он сообщал о том, что необходимо оставить открытыми другие варианты для того, чтобы сделать машины более экологически чистыми.