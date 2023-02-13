Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
6 часов назад

Lexus возглавит план перехода Toyota на электрокары

Моя Москва.онлайн

Японская корпорация Toyota Motor Corp планирует использовать свой люксовый бренд Lexus, чтобы возглавить переход к электрокарам следующего поколения. С таким заявлением, как сообщает SPEEDME.RU, выступил новый исполнительный директор Кодзи Сато, который, к слову, уже 1-го апреля станет новым главой крупнейшего в мире автопроизводителя.

Lexus возглавит план перехода Toyota на электрокары
Фото: LexusLexus

Стоит напомнить, что Toyota Motor Corp столкнулся с критикой из-за того, что он сделал выбор в пользу гибридных авто и водородных технологий. Сато заявил, что компания намерена ускорить выпуск своих аккумуляторных авто.

Кодзи Сато пришел в Toyota еще в далеком 1992-ом году, а затем постепенно поднимался по карьерной лестнице и стал главным инженером Lexus International в 2016-ом году. Хотя он руководил проектом по разработке первой полностью электрической модели Lexus, ранее он сообщал о том, что необходимо оставить открытыми другие варианты для того, чтобы сделать машины более экологически чистыми.

Автоэксперт,Lexus,Toyota,Toyota Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители