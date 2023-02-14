Дилеры ответили на вопрос о возможном росте стоимости подержанных авто

Прошедший год на российском рынке ознаменовался колебаниями цен на подержанные автомобили - в пике рост стоимости, по данным "Автостата", доходил на некоторые модели до более 50%. Однако сейчас стоимость авто с пробегом стабилизировалась, а причины для ее резкого изменения в ближайшее время отсутствуют. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные дилеры.

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"Вслед за резким повышением цен год назад сейчас наблюдаем период стабилизации. При этом рынок автомобилей с пробегом сегодня актуален, растет доля дилеров в общих продажах и, следовательно, прозрачности сегмента. В ближайшее время при актуальных условиях и наращивании производства новых автомобилей не стоит ждать резкого изменения цен в ту или другую сторону", - считает официальный представитель ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

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В компании "Рольф" также не прогнозируют изменение средней стоимости авто с пробегом.

"Мы не ожидаем резкого роста средней стоимости автомобилей с пробегом. Основной сегмент, который составляет больше половины рынка автомобилей с пробегом в России, имеет среднюю стоимость 1,5-1,6 млн рублей, и она кардинально не менялась в течение прошлого года. Также мы не видим предпосылок для снижения цен, потому что рынок ограничен определенными условиями", - пояснила ТАСС директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом "Рольф" Ирина Цыганкова.

По ее словам, колебания цены во многом зависит от категории машины.

При этом она отметила, что у "Рольфа" сейчас наблюдается повышение спроса на автомобили с пробегом. Например, продажи в январе выросли на 30% по сравнению с январем прошлого года. В этом году компания ожидает, что рост продаж подержанных автомобилей составит 40%. В целом же Цыганкова оценивает рынок автомобилей с пробегом в 5-6 млн машин в этом году (по данным "Автостата", по итогам 2022 года рынок сократился на 18,8%, до 4,86 млн шт.).

Рост цен на некоторые модели

Директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков, напротив, считает возможным рост цен на автомобили с пробегом в том случае, если количество хороших автомобилей на рынке будет небольшим.

"Под хорошим автомобилем я понимаю одного-двух владельцев, небольшие повреждения или без них, дилерское обслуживание и хорошую комплектацию. Спрос на них повышенный, а в продаже их не так много. Предполагаю рост [на такие модели] не более 10%", - сказал эксперт.

Иной прогноз складывается в отношении дорогих автомобилей, поскольку спрос на них сейчас снизился, цены вряд ли будут расти, отметил Баскаков. "Скорее, они немного снизятся (до 5%)", - прогнозирует он.

Небольшой рост стоимости автомобилей с пробегом ожидают и в "АвтоСпецЦентре".

Причины возможного роста

Рост стоимости новых автомобилей может спровоцировать повышение цен на автомобили с пробегом, считает директор департамента автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов. Он отметил, что сейчас цены подержанных авто остаются на прежнем уровне.

"Примечателен тот факт, что автомобили с пробегом, которые стали в 2023 году еще старше, стоят столько же, сколько и в 2022 году", - сказал Желобов.

Среди факторов, влияющих на стоимость автомобилей с пробегом в 2023 году, он выделил также изменение курса валют и уровень спроса. Желобов объяснил это тем, что рост курса валюты спровоцирует увеличение не только спроса, но и цены автомобиля.

"Покупательский спрос повысится в связи с тем, что люди, регулярно покупающие валюту, будут стремиться конвертировать накопления в покупку автомобиля", - указал он.

"Сейчас спрос на авто с пробегом находится на стабильно невысоком уровне из-за снижения общей покупательской способности относительно 2021 года. Ассортимент на рынке автомобилей с пробегом ниже, чем в 2021 году. В массовом сегменте европейские бренды замещаются китайскими, соответственно, спрос трансформируется и предпочтения покупателей смещаются в сторону авто из Китая", - отметил Желобов.

Что касается премиум-сегмента, то здесь авто китайских брендов не замещают спрос в полной мере, поэтому покупатели выбирают европейские автомобили с минимальным пробегом, привезенные с помощью параллельного импорта, считает эксперт.