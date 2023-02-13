Эксперт рассказал о самых распространенных схемах обмана в автосервисах

Самыми популярными на сегодняшний день приемами обмана в автосервисах являются использование некачественных запчастей, залив поддельного моторного масла, а также требование с клиента денег за невыполненные работы. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.
«Пожалуй, сейчас самый популярный обман — история с маслом. Прежде количество подделок и так было большим, но сейчас оно выросло еще сильнее. В результате вместо рекомендованного для вашего автомобиля масла в сервисе заливают какой-то примитивный вариант. Иногда это происходит умышленно, а иногда в сервисе могут не осознавать проблемы. В худшем случае масло вообще не меняют», — рассказал Хайцеэр.
По словам вице-президента НАС, следующая проблема заключается в большом количестве плохих деталей. Сотрудники автосервиса знают, что деталь не соответствует качеству или является подделкой, но все равно устанавливают ее на автомобиль и берут за нее деньги как за качественную или даже оригинальную запчасть.
«Другой распространенный обман — выдуманные работы. Сервисмены провели меньше работ с автомобилем, чем указали в заказ-наряде, например, прописали замену детали, но на самом деле не сделали этого», — объяснил эксперт.
Чтобы не попасться на уловки нечестных сервисменов, следует внимательно согласовывать работы с мастером и после ремонта машины проверить, где находятся замененные детали, посоветовал Хайцеэр.