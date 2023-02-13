Эксперт рассказал о самых распространенных схемах обмана в автосервисах

«Пожалуй, сейчас самый популярный обман — история с маслом. Прежде количество подделок и так было большим, но сейчас оно выросло еще сильнее. В результате вместо рекомендованного для вашего автомобиля масла в сервисе заливают какой-то примитивный вариант. Иногда это происходит умышленно, а иногда в сервисе могут не осознавать проблемы. В худшем случае масло вообще не меняют», — рассказал Хайцеэр.