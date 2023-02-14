Парковка на тротуаре: как наказать нарушителя

Парковка на тротуарах – до сих пор бич многих районов, а то и целых городов. Бывает, впрочем, и хуже: вы идете по тротуару, а на вас едет автомобиль. Звучит как абсурд, но тоже встречается – водители, стремясь объехать пробку, выезжают на тротуары и проскакивают проблемные места, притесняя пешеходов. Проблемы разные, но суть у них одна: автомобиль на тротуаре, который мешает пешему движению. Что делать в таких ситуациях и как наказать нарушителя?

МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ ВОДИТЕЛЯМ ВЫЕЗЖАТЬ НА ТРОТУАР?

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Чтобы убедиться в справедливости возмущений о парковке или езде по тротуару, давайте вспомним, что на этот счет говорят ПДД. Да, по Правилам тротуар является частью дороги: она «включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии». Однако тротуар в ПДД – это «элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном».

Пункт 9.9 подтверждает, что автомобилям на тротуаре делать нечего: «запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам».

КАКИЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ?

Пешеходам, правда, стоит помнить, что иногда автомобилям на тротуаре находиться можно. Таких вариантов два.

Во-первых, тот же пункт 9.9 ПДД указывает, кому можно ездить по тротуару: «допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда». То есть, по тротуару могут ездить не только дорожники и коммунальщики, но и машины, везущие грузы в магазины.

Второй вариант – легальная парковка на тротуаре. Но она разрешена только в случаях, установленных пунктом 12.2 ПДД, в котором содержатся информационные таблички, указывающие способ постановки на парковку. Пункт 12.2 указывает, что «стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9».

Колеса.ру

Если же автомобиль стоит на тротуаре, и рядом нет соответствующих знаков, или машина едет на вас по тротуару, хотя рядом нет магазинов, это точно является нарушением, за которое водителя можно привлечь к ответственности.

КАК НАКАЗАТЬ ВОДИТЕЛЯ ЗА ПАРКОВКУ ИЛИ ЕЗДУ ПО ТРОТУАРУ?

Прежде всего факт нарушения нужно зафиксировать на фото и/или видео. Фотографии должны содержать данные о дате съемки, так что по возможности стоит включить указание даты и времени непосредственно на самой фотографии. Разумеется, на фото или видео должен быть виден регистрационный номер автомобиля нарушителя. Кроме того, можно сделать фотографии, захватывающие окружающую обстановку, чтобы было проще определить местоположение машины.

Самый эффективный способ подачи заявления – онлайн. Заявление о привлечении водителя к ответственности можно подать либо через форму на сайте МВД, указав нужное ведомство (ГУОБДД), либо непосредственно через сервис на сайте ГИБДД. После подачи заявления вас будут обязаны уведомить о результатах проверки и факте привлечения водителя к ответственности или отказе от привлечения.

Обратите внимание: владелец автомобиля имеет право ознакомиться с текстом заявления. Поэтому в заявлении при желании можно не указывать адрес, телефон и другие личные данные – достаточно фамилии, имени и адреса электронной почты. Кроме того, полиция может пригласить автора заявления для уточнения данных.

Помимо онлайн-подачи заявления можно, например, позвонить в ГИБДД – начать можно с номера 102 или 112, откуда вас должны перенаправить на нужный номер. Само собой, этот метод решения вопроса работает только с припаркованными машинами – звонить, когда машина проезжает мимо по тротуару, бессмысленно. Кроме того, между звонком и фактическим прибытием сотрудников полиции может пройти немало времени – нарушитель к тому моменту может уже уехать.

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ НА ТРОТУАРЕ?

Штрафы за стоянку и езду по тротуару отличаются.

Езда по тротуарам наказывается по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Она гласит, что «движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей».

Стоянка на тротуаре относится к статье 12.19. Часть 3 этой статьи указывает, что «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».

А вот часть 6 устанавливает повышенный штраф для Москвы и Питера: «нарушения, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влекут наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».