Продажа машины после аварии не отменяет выплату по ОСАГО

После того как страховая компания отказала в выплате, автовладелец вправе делать со своей машиной все что угодно. Продать ее, отремонтировать. Но это не отменяет его возможности получить со страховщика положенную выплату, а также потребительский штраф и пени за просрочку. К такому выводу пришел Верховный суд.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Итак, машина некоей гражданки Варданян пострадала в аварии. Ответственность виновника ДТП была застрахована по ОСАГО. Она обратилась к страховщику за выплатой. В установленные сроки она предоставила в страховую компанию все необходимые документы, а также машину к осмотру. Но страховщик, как сообщает портал Право.ру, заподозрил неладное и назначил транспортно-трасологическое исследование. По его итогам страховщик установил, что не все повреждения, причиненные машине, могут относиться к данному ДТП. И страховщик просто отказал в выплате.

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Пострадавшая обратилась для оценки ущерба к техэкспертам, а потом подала претензию страховой компании. Но та оставила ее без ответа. Финансовый уполномоченный отказался принимать обращение. И тогда она пошла в суд.

Чтобы устранить противоречия в оценке ущерба, суд назначил судебную экспертизу. А по ее итогам постановил, что страховщик должен не только компенсировать ущерб, но еще заплатить потребительский штраф в размере половины спорной суммы, а также пени за просрочку.

Однако суд апелляционной инстанции, хотя и согласился с тем, что страховщик должен компенсировать ущерб, но отменил штраф и пени. Он указал, что пострадавшая о наличии других повреждений страховой компании не указывала. А к моменту апелляционного суда вообще продала машину. "В связи с чем по ее вине не могло быть получено достоверных доказательств, подтверждающих механизм ДТП и реальность полученных автомобилем повреждений", - указал суд. А это - недобросовестное поведение и злоупотребление правом.

Поэтому страховщик компенсировать установленный ущерб должен, а платить потребительский штраф и неустойку - нет. Такое решение поддержал и кассационный суд. Однако с ними не согласился Верховный суд.

Он указал, что, действительно, при злоупотреблении правом суд освобождает ответчика от выплаты санкций, неустойки, а также морального вреда. Но все суды признали, что часть требований по причиненному ущербу была справедлива. И обязали страховщика их компенсировать. А их признание правомерными не могут повлечь признание недобросовестности потерпевшей, отметил ВС.

Невозможность предоставления автомобиля на судебную экспертизу из-за того, что он продан, - не основание для отказа в удовлетворении иска в части взыскания неустойки и штрафа. Действительно, что автовладелец должен хранить разбитую машину пока все суды не закончатся? Они у нас годами тянутся.

ВС также напомнил, когда нет возможности провести экспертизу по автомобилю, это можно сделать по материалам дела, в котором есть фотографии, в том числе повреждений автомобиля. И положения Банка России предусматривают такую возможность.