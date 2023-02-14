Ждать ли в России бестселлеры европейского авторынка?

Названы самые популярные автомобили в Европе, причем в рейтинге продаж произошли заметные перестановки. Выясняем, ждать ли эти машины в России.

Фото: Peugeot Peugeot

Смена лидера

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В Европе подходит к концу эра Volkswagen Golf, который безоговорочно лидировал на рынке последние 14 лет. Новым европейским бестселлером в 2022 году стал компактный хэтчбек Peugeot 208, чему во многом способствовал рекордный спрос на электрическую версию "двести восьмого".

Так, согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, в прошлом году европейцы купили 206,8 тыс. автомобилей Peugeot 208 (+5%), в то время как Volkswagen Golf откатился аж на пятую строчку европейского рейтинга продаж с показателем 177,2 тыс. машин (-14%).

Как говорит автомобильный аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос, успех "Гольфа" заключался в том, что он отвечал требованиям широкого круга покупателей, не лидируя ни по одному параметру. Но времена меняются, и сегодня потребительские предпочтения совсем другие, чем несколько лет назад.

"Помимо того, что в прошлом году Volkswagen испытывал сложности с программным обеспечением для своего бестселлера, "Гольф" столкнулся с внутренней конкуренцией со стороны кроссоверов немецкой марки, таких как T-Roc, Tiguan, Karoq, Ateca и совсем недавно представленного Formentor, которые близки к нему по цене. И бенефициаром этих проблем стал как раз Peugeot 208", - констатирует эксперт.

Благодаря сильным продажам во Франции, второй по популярности моделью в Европе в 2022 году остался Dacia Sandero, на котором остановили свой выбор 200,6 тыс. покупателей (+1%). Лидером в европейском сегменте SUV стал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, чей результат составил 181,2 тыс. реализованных автомобилей (-3%). Далее идет Fiat 500, разошедшийся тиражом в 179,9 тыс. экземпляров (+3%).

О вкусах не спорят

Виктор Смеюха

Как видно, наиболее популярные в Европе модели за редким исключением не представлены на российском рынке и вряд ли появятся в нашей стране, несмотря на легализацию параллельного импорта. Судя по всему, это связано с разницей в предпочтениях европейских и российских автомобилистов, ведь в Старом Свете наибольшим спросом традиционно пользуются компактные и экономичные хэтчбеки, а в нашей стране еще с советских времен популярны седаны. Впрочем, в последние годы и Россию, и Европу захлестнула мода на кроссоверы, которые активно завоевывают рынок.

По словам независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, многие годы структура рынка в Европе существенно отличалась от рынка России. Это связано с тем, что мировые концерны производили у нас автомобили, которые зачастую не выпускались для рынков Европы, но, тем не менее, имели хороший спрос в нашей стране. В свою очередь, европейские бестселлеры, такие как Peugeot 208 и Volkswagen Golf никогда не были популярны в России по причине достаточно высоких цен в сравнении с конкурентами.