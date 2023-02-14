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52 минуты назад

Как избежать контрафактных запчастей при ремонте машины

Российская Газета

С легализацией параллельного импорта увеличились риски распространения контрафактных запчастей, что в конечном счете влияет на безопасность движения на дороге. Необходимо также иметь в виду, что использование некачественных деталей приводит к сокращению срока службы автомобиля в целом.

Как избежать контрафактных запчастей при ремонте машины
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости

По словам заместителя генерального директора по сервису АГ "Авилон" Сергея Паршикова, поставки запчастей по параллельному импорту начали развиваться еще в прошлом году, сейчас этот процесс заметно прогрессирует от месяца к месяцу. Конечно, на рынке стали появляться контрафактные детали, которые сильно могут навредить автомобилю. По этой причине рекомендуется обращаться к официальным дилерам, которые гарантируют оригинальность и надежность детали.

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"Если вывести за скобки кузовные запчасти и комплектующие для ряда премиальных моделей, то по большинству позиций параллельный импорт сейчас закрывает проблему дефицита. Есть, правда, свои сложности с распространением контрафактных деталей. Некоторые недобросовестные поставщики завозят запчасти без подтверждающих документов по заниженной стоимости. Поэтому автовладельцам для минимизации рисков мы рекомендуем обращаться в автосервисы, которые работают только с проверенными поставщиками. И всегда обращать внимание на цену. Если вам предлагают поставить запчасть стоимостью значительно ниже рыночной - это веский повод задуматься", - рассказала "Российской газете" сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова.

Несмотря на то, что дефицит запчастей негативно отразился на их стоимости, а также на прайсах услуг по сервисному обслуживанию (рост на 10-15%), лучше обращаться за ним в сертифицированные СТО, чтобы избежать установки контрафактных или подержанных деталей на авто, соглашается директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко.

В свою очередь, заместитель начальника операционного маркетинга "Бизнес Кар" Екатерина Пименова рекомендует не экономить на сервисе, а приезжать к официальному дилеру, чтобы обеспечить сохранность и долгую службу своего автомобиля.

Автоэксперт,Сергей Паршиков,Авилон,
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