Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Шинный эксперт Мишин развеял миф об уязвимости низкопрофильных покрышек

Газета.Ru

Низкопрофильные шины могут служить так же долго, как обычные покрышки с высокой боковиной, недолговечность резины из-за низкого профиля не более, чем миф. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин. Однако, по его словам, при выборе «низких» шин следует выбирать проверенный бренд и учитывать отзывы пользователей о нем.

Эксперт развеял миф об уязвимости низкопрофильных шин
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«В народе укоренился миф о том, что низкопрофильные покрышки служат меньше обычных: пробиваются или рвутся при встрече с серьезной неровностью. Это сомнительное суждение, поскольку низкий профиль — он более жесткий и прочный. Конечно, если со всего маха влететь в яму, то любую шину можно повредить. В этом случае резина с высоким профилем порвется даже скорее, так как у нее намного тоньше боковина. Поэтому нельзя говорить, что шины с низким профилем будут служить меньше обычных», — сказал Мишин.

На низкопрофильной шине во время эксплуатации в первые месяцы может появиться так называемая «грыжа», которая является следствием нарушения структурной целостности покрышки, пояснил Мишин. В основном это не связано с типом шины, а скорее с ее качеством и производителем, подчеркнул эксперт. Поэтому при выборе таких шин необходимо тщательно выбирать бренд, основываясь на рекомендациях и отзывах.

Автоэксперт,Сергей Мишин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители