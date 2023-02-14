Эксперт развеял миф об уязвимости низкопрофильных шин

Низкопрофильные шины могут служить так же долго, как обычные покрышки с высокой боковиной, недолговечность резины из-за низкого профиля не более, чем миф. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин. Однако, по его словам, при выборе «низких» шин следует выбирать проверенный бренд и учитывать отзывы пользователей о нем.
«В народе укоренился миф о том, что низкопрофильные покрышки служат меньше обычных: пробиваются или рвутся при встрече с серьезной неровностью. Это сомнительное суждение, поскольку низкий профиль — он более жесткий и прочный. Конечно, если со всего маха влететь в яму, то любую шину можно повредить. В этом случае резина с высоким профилем порвется даже скорее, так как у нее намного тоньше боковина. Поэтому нельзя говорить, что шины с низким профилем будут служить меньше обычных», — сказал Мишин.
На низкопрофильной шине во время эксплуатации в первые месяцы может появиться так называемая «грыжа», которая является следствием нарушения структурной целостности покрышки, пояснил Мишин. В основном это не связано с типом шины, а скорее с ее качеством и производителем, подчеркнул эксперт. Поэтому при выборе таких шин необходимо тщательно выбирать бренд, основываясь на рекомендациях и отзывах.