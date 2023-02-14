Эксперт развеял миф об уязвимости низкопрофильных шин

«В народе укоренился миф о том, что низкопрофильные покрышки служат меньше обычных: пробиваются или рвутся при встрече с серьезной неровностью. Это сомнительное суждение, поскольку низкий профиль — он более жесткий и прочный. Конечно, если со всего маха влететь в яму, то любую шину можно повредить. В этом случае резина с высоким профилем порвется даже скорее, так как у нее намного тоньше боковина. Поэтому нельзя говорить, что шины с низким профилем будут служить меньше обычных», — сказал Мишин.