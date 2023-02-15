Как водителю доказать, что он не пользуется телефоном за рулем

У водителя есть возможность доказать, что он не пользуется телефоном за рулем. Это может повлиять на стоимость полиса ОСАГО в первую очередь. Такое мнение высказали РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы "Автонет". Ну и как побочный эффект - доказать, что в момент, когда его сняли на камеру якобы за пользование мобильником, он просто чесал ухо.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Речь идет о разработке некоего приложения для смартфонов, которое, используя гироскоп аппарата, определяет его положение. Таким гироскопом оснащаются все смартфоны. Ведь именно они переворачивают изображение на экране, когда переворачивается телефон. Просто новое программное обеспечение все это фиксирует.

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Хотя не такое оно и новое. Когда вдруг в России начали активно продвигать телематические устройства, которые позволяют установить, как передвигается водитель по дорогам, появились и соответствующие приложения для смартфонов. Это удобно. Не надо ничего монтировать в машину. Сам смартфон следит за передвижениями. В них-то и появились в том числе такие тонкости, как использование телефона за рулем.

В первую очередь, это, конечно, было направлено на то, чтобы страховщики знали, с насколько рисковым водителем они заключают договор.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, использование смартфона за рулем, безусловно, влияет на аварийность автовладельца. Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Также в РСА напомнили, что во второй половине 2020 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, дающие страховщикам право применять тарифные факторы, влияющие на потенциальную аварийность водителя, при расчете стоимости полиса обязательной автогражданки. В том числе это может быть и использование смартфона за рулем, если страховщик может получить соответствующие данные. При этом конкретные тарифные факторы, которые применяются при расчете стоимости ОСАГО, остаются на усмотрение страховщика.

Надо сказать, что редкий страховщик для расчета тарифа запрашивает у клиента данные по использованию телефона за рулем. А уж про нарушения правил дорожного движения, которые также могут влиять на тариф, не спрашивают и подавно. А возможности проверить наличие нарушений через ГИБДД у них нет. Некоторые страховщики предлагают снижение тарифа при использовании различных телематических устройств. Если водитель ведет себя аккуратно на дороге.

Использование таких специальных программ в смартфонах показало, что они слишком часто ошибаются. А потому не могут служить достоверной информацией для оценки рискованности водителя. Например, автомобиль остановился на парковке, водитель снял телефон с держателя, но сам смартфон еще не понимает, что движение на автомобиле закончено. Или в машине вдруг сломался держатель и телефон упал. Либо его просто бросили на сиденье. А там по мере движения он крутится, как хочет, и считает, что это его вертят в руках. В общем, подобное программное обеспечение не всегда показывает достоверную информацию.

Что же касается доказательств против выставленного штрафа за почесанное ухо, то тут пока ни в одном судебном деле смартфоны с показаниями о том, что ими не пользовались, не применялись.