Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

Одну из двух построенных Ferrari Dino середины 60-х годов пустят с молотка

Motor.ru

Торги, которые пройдут на этой неделе, проведет знаменитый дом RM Rostheby's. По словам организаторов, на продажу выставят последний спорткар в кузове типа спайдер, разработкой которого занимался итальянский автогонщик, а позже конструктор Пьеро Дрого. Кроме того, представленный экземпляр является одной из двух машин, получивших модернизированный двухлитровый V6.

Одну из двух построенных Ferrari Dino середины 60-х годов пустят с молотка
Фото: motor.rumotor.ru

Ferrari Dino 206 S построили в середине 60-х годов прошлого века специально для участия в гонках Group 4. Всего итальянские специалисты разработали 18 шасси, большинство из которых получили открытый кузов. С 1966 по 1968 годы спорткары участвовали в разных европейских соревнованиях, завоевав несколько побед. Однако представленный автомобиль совершил всего лишь несколько показательных заездов.

Первые модели Dino 206 S получили двухлитровый V6, мощность которого составляла 220 лошадиных сил. В процессе модернизации инженерам удалось увеличить отдачу агрегата до 270 лошадиных сил. Однако подобный мотор под названием Tipo 233 установили лишь на два спорткара.

Представленный Dino 206 S большую часть жизни провел в частных коллекциях. В начале 21 века спорткар пережил глубокую реставрацию, в процессе которой машине вернули аутентичный внешний вид. Представители Ferrari лично подтвердили оригинальность модели. Аукционный дом не раскрывает ориентировочную стоимость экземпляря. Однако подобные гоночные Ferrari пускали с молотка за 2,5 миллиона евро.

В начале февраля с молотка пустили единственный в своем роде Bugatti Chiron Profiléе. Уникальный французский гиперкар продали за рекордные 9,8 миллиона евро.

Автоэксперт,Bugatti Chiron,Bugatti,Ferrari,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители