Эксперты: Российский авторынок становится все более «китайским»

В 2022 году из Китая ввезли больше всего новых легковых автомобилей — свыше 117 тысяч. Это почти 40-процентный рост по сравнению с позапрошлым годом. Вместе с тем люди чаще пытались незаконно вывезти из России валюту — на 24 процента. Всего таможенники пресекли 11 670 попыток переместить через границу суммы, превышающие задекларированные. При этом вывозили «запрещенный нал» в четыре раза чаще, чем ввозили. Хотя общий объем незаконно транспортируемых россиянами денег через госграницу на 30 процентов сократился — до 2,1 миллиарда рублей. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Федеральной таможенной службе.

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Китайская доля будет расти

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По данным агентства «Автостат», в 2021 году в Россию ввезли 238,4 тысячи новых легковых машин, в 2022-м уже меньше — 192,1 тысячи. Сказались санкции и уход с нашего рынка некоторых западных автомобильных концернов. В то же время количество автосалонов китайских брендов в России умножилось, превысив тысячу, сообщил журнал Авто.ру. Феномен вызван существенным ростом поставок транспорта из КНР.

В 2022 году оттуда в Россию ввезли больше всего новых легковых автомобилей — свыше 117 тысяч. Это почти на 40 процентов больше, чем в позапрошлом году, пояснили «Парламентской газете» в ФТС.

За прошлый год из Китая ввезли почти 31 тысячу грузовиков (четырехкратный рост), а также две тысячи автобусов и микроавтобусов (рост 68 процентов).

В три раза увеличились поставки специальной техники. В Россию из Поднебесной пришли почти три тысячи грузовых аварийных автомобилей, автокранов, пожарных машин, автобетономешалок, машин для уборки дорог, в том числе поливомоечных машин и автомобилей с рентгеновскими установками. И, как и в прошлом году, соседнее государство направило нам более 89 тысяч тракторов.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, присутствие китайских автопроизводителей в России со временем станет еще масштабнее.

«Если в прошлом году на долю китайского автопрома приходилась примерно четверть российского рынка, то в этом году, полагаю, она увеличится до 30-40 процентов», — пояснил эксперт «Парламентской газете».

Он добавил, что и все новые автомобильные проекты, которые стартуют в нашей стране, «будут связаны с китайскими производителями».

В то же время первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко не исключил, что некоторые западные компании, которые особенно неохотно приостанавливали работу в России в 2022 году, попытаются вернуться.

«При этом смогут ли они наверстать хотя бы часть своих прошлых позиций, будет решать наш потребитель, а сейчас мы видим, что рынок показывает баланс», — уточнил депутат.

Два процента на США

Вообще же, основными торговыми партнерами России в 2022 году, помимо Китая, стали Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия. При этом товарооборот с Китаем вырос на 28 процентов, с Турцией — на 84 процента, с Белоруссией — на 10 процентов. С Нидерландами товарооборот незначительно сократился — на 0,1 процента, с Германией ушел в минус на 23 процента. Доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее двух процентов.

Комментируя данные ФТС, Денис Кравченко отметил, что максимум доли КНР и Турции в структуре российского импорта если еще не пройден, то уже близок:

«В конечном счете мы получим настоящее импортозамещение ряда позиций, и предпосылки для этого уже формируются. Как пример — недавнее возвращение к работе завода «Москвич».

Законодатель добавил, что Россия живет в рыночной экономике, при которой свойственно оперативное замещение высвобождающихся мест на рынке. Как раз сейчас мы на практике наблюдаем яркую иллюстрацию этого свойства, заметил Кравченко.

В таможенной службе между тем пояснили, что прошлогодняя структура импорта существенно не изменилась, хотя весовые показатели европейских стран сократились почти на 16 процентов.

«Как и раньше, в Россию ввозится большое количество машин, механизмов, радиоэлектроники, а существенная доля импорта приходится на КНР. Однако резко сократились объемы строительных материалов из Европы. По товарам пищевой группы — небольшое увеличение, это прежде всего овощи и фрукты, с закономерными сезонными колебаниями», — уточнили в пресс-службе ФТС.

Прошлогодней новацией стал параллельный импорт, однако его доля небольшая. Как ранее сообщала «Парламентская газета», с начала работы этого механизма в страну завезли продукцию примерно на 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование.

Контрабанда на два миллиарда

В прошлом году желающих незаконно вывезти или ввезти в страну деньги стало на 24 процента больше. Всего таможенники пресекли 11 670 попыток тайного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты. При этом нелегально хотели ее вывезти в четыре раза чаще, чем ввезти.

Общий объем «пресеченной» валюты по уголовным и административным делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 миллиарда рублей.

За вывоз из страны валюты на суммы свыше 10 тысяч долларов США таможенники возбудили 103 уголовных дела по статье 200.1 Уголовного кодекса «Контрабанда наличных» и 11 567 административных дел за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных, уточнили в пресс-службе ФТС.

По данным ведомства, чаще всего россияне пытались вывезти из страны рубли (более 45 процентов), а также доллары и евро. В основном деньги ехали в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль. Ввозили больше всего денег из Турции, Таджикистана, ОАЭ и Азербайджана.

Изъятое — детям

Напомним, в январе Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности безвозмездно или на гуманитарные цели. Пока же такие товары подлежат уничтожению. Тем не менее Федеральная таможенная служба имеет право безвозмездно передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости медицинским, образовательным организациям, детским лагерям и органам соцзащиты.

Справка

В 2022 году ФТС зарегистрировала 3 909 576 деклараций на товары, из них 1 337 589 — на экспорт и 2 571 987 — на импорт. Доходы бюджета, администрируемые ФТС, за 2022 год составили 6,2 триллиона рублей. Из них: