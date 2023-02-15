Эксперт перечислил основные причины падения мощности двигателя

Причиной потери мощности двигателя автомобиля могут быть закоксовавшиеся отложения масла на поршневых кольцах. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. По его словам, основные проблемы двигателей также связаны с некачественными маслом, дефектами катализатора, топливного фильтра или клапанной крышки.

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«Двигатель может серьезно потерять мощность даже в первый год эксплуатации машины из-за отложений плохого моторного масла. Оно быстро сгорает и выделяет большое количество нагара, который забивает поршневые кольца. Мотор закоксовывается и работает хуже», — сказал Шабунин.

Часто потеря мощности связана с забитым грязью старым катализатором. Если на такой машине пойти на обгон, можно не успеть вовремя его завершить, предупреждает сервисмен. Срок службы катализатора обычно составляет 120 тыс. км пробега, после этого он теряет свою эффективность, подчеркнул Шабунин.

«Еще одна вероятная причина потери мощности мотора – топливный фильтр. Обычно он скрыт от глаз под днищем машины. Если он загрязнился, бензин будет проходить через него медленнее, давление в топливной рампе и на форсунках упадет, а следовательно, снизится и мощность мотора», — отметил эксперт.