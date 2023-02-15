Эксперт: покупка обойдется дешевле, если произнести всего одну фразу

Renault Koleos второго поколения - машина вполне удачная по конструкции и надежная в эксплуатации…
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов, рассказывая о сложностях перепродажи некоторых кроссоверов с пробегом, напоминает, что по технической начинке Koleos — это родной брат Nissan X-Trail, но в популярности с ним не сравнится. Причина — в имидже французской марки.
Если в Европе бренд Renault позиционируется как более дорогой по отношению к дочерней Dacia, то у нас, напротив, он ассоциируется с недорогими моделями, вроде Logan и Duster. И покупать шести- или семилетний компактный кроссовер Renault за 2 млн рублей в России готовы далеко не все.
Но то, что мешает при продаже такого кроссовера, может обернуться преимуществом при его покупке. Если присматривайтесь к Колеосу, осторожно намекните продавцу, что вы в курсе о том, что такое «низкая ликвидность». Есть вероятность, что он, несмотря на вашу деликатность, все же разозлится или обидится. Но, скорее всего, он уже намучился с продажей — и вполне примет ваши аргументы по снижению цены.