Эксперт: покупка обойдется дешевле, если произнести всего одну фразу

Renault Koleos второго поколения - машина вполне удачная по конструкции и надежная в эксплуатации…

Фото: Renault Renault

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов, рассказывая о сложностях перепродажи некоторых кроссоверов с пробегом, напоминает, что по технической начинке Koleos — это родной брат Nissan X-Trail, но в популярности с ним не сравнится. Причина — в имидже французской марки.

Если в Европе бренд Renault позиционируется как более дорогой по отношению к дочерней Dacia, то у нас, напротив, он ассоциируется с недорогими моделями, вроде Logan и Duster. И покупать шести- или семилетний компактный кроссовер Renault за 2 млн рублей в России готовы далеко не все.

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