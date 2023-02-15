Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине

О наказании за интим в машине предупредил в личном Telegram-аккаунте автоюрист Александр Шумский.

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«Секс в машине не запрещен, но участники могут понести административное, в редких случаях даже уголовное наказание, если мероприятие носит демонстрационный характер, и оно видно всем окружающим, особенно детям», — написал эксперт.

Такие действия могут быть расценены, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП России, отметил юрист.

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Уточняется, что штраф накладывается на всех участников процесса. Кроме того, возможно наказание в виде ареста на 15 суток. По словам Шумского, лучше заниматься «этим» на заднем сидении тонированной машины, так не увидят.