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1 час назад

Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине

Мослента

О наказании за интим в машине предупредил в личном Telegram-аккаунте автоюрист Александр Шумский.

Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине
Фото: Khanh Lam / UnsplashKhanh Lam / Unsplash

«Секс в машине не запрещен, но участники могут понести административное, в редких случаях даже уголовное наказание, если мероприятие носит демонстрационный характер, и оно видно всем окружающим, особенно детям», — написал эксперт.

Такие действия могут быть расценены, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП России, отметил юрист.

500 — 1000 рублей может составить штраф за близость в автомобиле

Уточняется, что штраф накладывается на всех участников процесса. Кроме того, возможно наказание в виде ареста на 15 суток. По словам Шумского, лучше заниматься «этим» на заднем сидении тонированной машины, так не увидят.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян оказались недовольны своей интимной жизнью. О низком качестве сексуальной жизни заявили 77 процентов респондентов.

Автоэксперт,Александр Шумский,
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