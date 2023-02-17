Дорого-богато: стоит ли китайский лифтбек Changan Uni-V своих денег?

До России добрался новый лифтбек Changan Uni-V, который претендует занять место ушедшей "Октавии". Однако, несмотря на богатое оснащение, новинка может отпугнуть покупателей своей ценой.

Фото: Пресс-служба Changan Пресс-служба Changan

На смену "Октавии"

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Благодаря параллельному импорту китайский лифтбек Changan Uni-V появился на российском рынке еще в прошлом году, однако теперь эта модель будет поставляться в нашу страну официально. Примечательно, что на сегодняшний день Uni-V является единственной иномаркой, которая представлена не в сегменте SUV.

Таким образом, новинка оказалась вне конкуренции и призвана стать альтернативой более именитым "одноклассникам" во главе с Skoda Octavia, которые покинули российский рынок. Впрочем, в эту освободившуюся нишу нацелились и другие китайские модели - в ближайшее время в продаже также появятся седаны Kaiyi E5, Omoda S5 и Chery Arrizo 8.

"Учитывая тот факт, что конкуренции на рынке практически нет, Changan Uni-V сейчас легко заберет себе долю Hyundai Sonata и Elantra, Kia K5, Mazda6 и уже начнет экспансию на объемы Skoda Octavia. Я бы даже прировнял китайскую новинку к BMW 3 серии, Audi A4, Mercedes-Benz С-класса - моделям, которые считаются "входными" в премиум-сегмент", - комментирует генеральный директор "Чанган Центр Внуково" Сергей Битюгов.

А вот обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов считает, что Changan Uni-V, действительно, схож с Skoda Octavia по формату и габаритам, но по статусу и ощущению автомобиля, конечно, проигрывает ей. В сравнении же с китайскими седанами, которые скоро выйдут на российский рынок, высокая цена Changan Uni-V играют не в его пользу, если говорить про основных потребителей таких машин - каршеринге и такси, а эффектная, пожалуй, даже слишком смелая внешность может оттолкнуть консервативную аудиторию покупателей, которая зачастую является более платежеспособной, чем молодежь.

Дорого-богато

Пресс-служба Changan

На сегодняшний день Changan Uni-V предложен в единственной комплектации по цене 2 млн 629 тыс. 900 рублей. Оснащение модели, впрочем, богатое и, помимо прочего, включает в себя светодиодные фары, отделку салона перфорированной кожей, виртуальную "приборку", адаптивный круиз-контроль, систему камер кругового обзора с интегрированным видеорегистратором, панорамную крышу, электропривод двери багажника, а также комплекс электронных ассистентов вождения и активной безопасности.

С силовым агрегатом Changan Uni-V для российского рынка также обошлось без вариаций. Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,5 TGDI, который развивает 181 л.с. и сочетается с 7-ступенчатым "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями. При этом в Китае для модели доступен еще 2,0-литровый турбомотор мощностью 233 л.с. в паре с классическим 8-диапазонным "автоматом".

По оценкам Сергея Битюгова, в модельном ряду Changan лифтбек Uni-V получит долю не более 15-20%, поскольку у бренда уже запланированы в этом году серьезные SUV-новинки: например, Uni-T, CS85 Coupe и CS95.

В свою очередь, Сергей Цыганов полагает, что при нынешней цене Changan Uni-V вряд ли будет пользоваться большим спросом, и изменить ситуацию сможет только появление более доступных комплектаций модели, которые обеспечат значительный объем продаж благодаря привлечению каршеринга и такси.