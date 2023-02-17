Автоэксперт посоветовал не экспериментировать с антифризами

Смешивание разных видов охлаждающей жидкости (антифризов) может привести к поломке радиатора и двигателя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. По его словам, это происходит из-за того, что в полученной жидкости перестают правильно работать антикоррозийные присадки.
«Я бы не рекомендовал смешивать разные виды охлаждающей жидкости. Дело в том, что при смешивании происходит химическая реакция, в результате которой антикоррозийные присадки могут перестать работать. Из-за такой жидкости может появиться коррозия внутри радиатора и двигателя, что приведет к течам и поломкам. А ремонт этих узлов дорог. Если в дороге загорелась лампочка низкого уровня антифриза, лучше долить воды, добраться до ближайшего автосервиса и все починить, чем заниматься экспериментами», — сказал Колодочкин.
Также эксперт отметил, что получившаяся после смешивания антифризов жидкость может образовывать в радиаторе осадки, которые забивают систему охлаждения. В этом случае есть вероятность перегрева двигателя.
Автомобилисты уверены, что при выборе антифриза необходимо ориентироваться на его цвет. Однако по словам эксперта, цветовая гамма это уловка маркетологов, для того, чтобы продукт был ярким и подороже его продать. Изначально охлаждающая жидкость прозрачная, а цветной ее делают технические красители, подчеркнул Колодочкин.