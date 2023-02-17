Автоэксперт посоветовал не экспериментировать с антифризами

«Я бы не рекомендовал смешивать разные виды охлаждающей жидкости. Дело в том, что при смешивании происходит химическая реакция, в результате которой антикоррозийные присадки могут перестать работать. Из-за такой жидкости может появиться коррозия внутри радиатора и двигателя, что приведет к течам и поломкам. А ремонт этих узлов дорог. Если в дороге загорелась лампочка низкого уровня антифриза, лучше долить воды, добраться до ближайшего автосервиса и все починить, чем заниматься экспериментами», — сказал Колодочкин.