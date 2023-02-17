Эксперт: у электромобилей нет будущего

Электромобили будут и смогут существовать только в том случае, если найдутся новые альтернативные источники питания. Об этом в интервью «Автокоду» заявил автоподборщик, ведущий YouTube-канала «Советы автоподборщика» Игорь Шагапов.
– Мало кто знает, что литий-ионные батареи – это страшная вещь в плане их производства и еще более страшная вещь в плане утилизации, – говорит Шагапов. – Внутри батареи находятся жидкие агрессивные химические элементы, и они очень вредны для природы. Хотя электромотор, по сравнению с ДВС, – это более эффективная вещь, с гораздо большим КПД, но источники питания не выдерживают никакой критики.
Автоподборщик отмечает, что, так как в мире активно продвигается «зеленая тематика», владельцам электромобилей дают бесплатные станции, разрешают ездить по выделенным полосам, парковаться на отдельных местах возле зарядных станций и там, где с парковками плохо. Однако все эти привилегии будут существовать до того момента, пока количество электромобилей не увеличится хотя бы на 5% от общего количества.
– Когда «электричек» станет внушительное количество, привилегии выключат, – уверен эксперт. – Зарядные станции станут платными, причем недешевыми, потому что электроэнергию что в России, что в Европе, что в целом мире берут, как ни странно, из углеводородов либо каменного угля, нефти, мазута. Это все тепловые электростанции, где происходит то же самое горение, то же самое загрязнение всей нашей атмосферы.
Если сейчас 30-40% автомобилей с двигателем внутреннего сгорания заменить на электромобили экологическая ситуация, по мнению Игоря Шагапова, ухудшится не в разы, а в сотни раз.
– Потому что утилизация батарей, потому что нагрузка на электростанции – электроэнергии не будет хватать, так как берется она не из ветровиков и прочих других альтернативных источников, – добавляет автоподборщик.