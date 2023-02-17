Эксперт: у электромобилей нет будущего

– Мало кто знает, что литий-ионные батареи – это страшная вещь в плане их производства и еще более страшная вещь в плане утилизации, – говорит Шагапов. – Внутри батареи находятся жидкие агрессивные химические элементы, и они очень вредны для природы. Хотя электромотор, по сравнению с ДВС, – это более эффективная вещь, с гораздо большим КПД, но источники питания не выдерживают никакой критики.