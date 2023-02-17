Какой автомобиль можно выгодно продать даже в «убитом» состоянии

Самые ликвидные машины сегмента SUV? Можно выделить несколько моделей, но одна все же стоит особняком даже среди самых удачных.
Купить машину, поездить пару лет и продать за те же деньги или даже дороже — схема идеальная и почти недостижимая. Но возможно все — особенно, если выбрать правильный автомобиль, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Среди достойных внимания кроссоверов и внедорожников с пробегом он нашел несколько Suzuki Jimny третьего поколения, в том числе и с пробегами до 100 тысяч км, за цену в районе 1–1,5 млн рублей! Праворульные еще дешевле: миллиона с небольшим хватит на четвертое поколение, выпускающееся с 2018 года.
Короткобазная японская трехдверка со скромным багажником и честным полным приводом на площадках продаж не застаивается — что, кстати, подтверждается и строгой статистикой.
Подержанные Джимни берут именно за внедорожные качества. Правда, в продажу они иногда попадают именно после жесткого офф-роуда, с ушатанными подвеской и полным приводом. Но даже такие машины обычно удается сбыть быстро и по хорошей цене.