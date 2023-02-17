Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Назван автомобиль, который вы выгодно продадите даже в «убитом» состоянии

За рулем

Самые ликвидные машины сегмента SUV? Можно выделить несколько моделей, но одна все же стоит особняком даже среди самых удачных.

Какой автомобиль можно выгодно продать даже в «убитом» состоянии
Фото: За рулемЗа рулем

Купить машину, поездить пару лет и продать за те же деньги или даже дороже — схема идеальная и почти недостижимая. Но возможно все — особенно, если выбрать правильный автомобиль, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Среди достойных внимания кроссоверов и внедорожников с пробегом он нашел несколько Suzuki Jimny третьего поколения, в том числе и с пробегами до 100 тысяч км, за цену в районе 1–1,5 млн рублей! Праворульные еще дешевле: миллиона с небольшим хватит на четвертое поколение, выпускающееся с 2018 года.

Короткобазная японская трехдверка со скромным багажником и честным полным приводом на площадках продаж не застаивается — что, кстати, подтверждается и строгой статистикой.

Подержанные Джимни берут именно за внедорожные качества. Правда, в продажу они иногда попадают именно после жесткого офф-роуда, с ушатанными подвеской и полным приводом. Но даже такие машины обычно удается сбыть быстро и по хорошей цене.

Автоэксперт,Suzuki Jimny,Suzuki,Сергей Зиновьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий