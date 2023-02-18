Автопроизводителей в РФ обяжут делиться сервисной информацией

Автопроизводители в России будут обязаны делиться сервисной информацией с независимыми СТО.

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Министерство промышленности и торговли РФ получило доработанный проект изменения Технического регламента “О колесных транспортных средствах”. Данный документ был направлен комитетом по техническому регулированию и стандартизации.

Впервые в регламенте выделяется требование к производителям автомобилей по предоставлению сервисных данных. Речь идет об информации, которая требуется для обслуживания и ремонта транспортных средств. По предварительной информации, такое требование позволит независимым СТО получать данные об автомобилях.

Эксперты считают, что такая возможность пока не может быть реализована. Введение требования для производителя раскрывать сервисную информацию требует определенных временных затрат. Кроме того, для установления порядка потребуется большая организационная работа.

Отмечается, что сервисная информация о новых автомобилях, которые поступают в продажу, со временем все равно становится доступной. Инициатива, которая предлагается в новом проекте документа, не позволит решить вопрос с доступом к диагностическим онлайн-ресурсам.

Технический регламент содержит и другие правки. Так, в России планируется продлить разрешение на сборку упрощенных автомобилей до февраля 2024 года. Речь идет о транспортных средствах, которые не получают на заводе подушки безопасности, системы ABS и моторы высокого экологичного класса.