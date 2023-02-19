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1 час назад

Названы самые выгодные для продажи автомобили

Lenta.ru

Из-за нехватки новых автомобилей в России стали дорожать авто с пробегом. Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировала, какие из них можно продать выгоднее всего в этом году. Данные исследования приводит портал «Экономика сегодня».

Названы самые выгодные для продажи автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самыми рентабельными в сегменте В оказались Kia Rio, Renault Sandero и Hyundai Solaris, стоимость которых по сравнению с 2019 годом увеличилась на 26,8 процента, 25,4 процента и 25,1 процента соответственно.

Из сегмента С с наибольшей выгодой можно будет продать Mazda 3, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Цены на них выросли на 28 процентов, 27,3 процентов и 23,9 процента соответственно. А в сегменте D это Toyota Camry — цена этой модели выросла на 30,8 процента.

Ранее стало известно, что компания Tesla добровольно отзывает 362 758 автомобилей. Об этом говорится в заявлении Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA).

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